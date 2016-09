Příprava na Serenu? Nesnídala jsem a vstávala v jednu, smála se Plíšková

Pomohl vám, díky tomu, že jste si mohla vyzkoušet diváckou atmosféru na centrkurtu, zápas proti Venus Williamsové?

Řekla bych, že rozhodně ano. Nejen kvůli divákům. Myslím si, že dnešní zápas byl velmi podobný tomu proti Venus. Věděla jsem, že půjde tak trochu o stejné utkání a že mě bude čekat stejně rychlá soupeřka se srovnatelným podáním. Samozřejmě, Serena je světová jednička, takže hraje lépe než Venus, která za ní trochu zaostává. Očekávala jsem těžký zápas, ale věděla jsem, že mohu vyhrát.

Můžete porovnat oba souboje se sestrami Williamsovými? S jakým výkonem jste více spokojená?

Porazit světovou jedničku je vždycky těžké. Serena se nevzdává. I když prohrává a nehraje nejlépe, poráží se hrozně těžko. Přesto bych řekla, že náročnější bylo vyhrát nad Venus, vždyť jsem čelila mečbolu a navíc servírovala lépe než Serena. I můj výkon byl lepší. Uvidíme, co mi k tomu poví můj trenér.

Vyhrála jste v Cincinnati, teď jste ve finále grandslamu. Co to pro vás znamená?

Vždy jsem snila o tom, že si zahraji v semifinále, případně ve finále grandslamu. Chci říct, že pro mě jde o velký výsledek. Doufám, že ještě nekončím, stále mi chybí jeden krůček a udělám cokoliv, abych ho udělala. I kdyby se to nepovedlo, pořád budu mít velkou radost. Poprvé v životě jsem ve finále grandslamu a jsem z toho nadšená.

Jak jste to udělala, že jste byla tak klidná? A opravdu jste byla klidná?

Upřímně řečeno, ano, byla jsem vcelku klidná. Před zápasem jsem cítila trochu tlak a nervozitu, ale jakmile jsem vešla na kurt, všechno zmizelo. Věděla jsem, že prostě chci vyhrát. Užít si zápas, ale zvítězit. Věděla jsem, že i když Serena bude hrát svůj nejlepší tenis, stejně budu mít nějaké šance. Byla jsem klidná i ve druhém setu, když se vše začalo komplikovat. Hrát proti světové jedničce nikdy není snadné, nevyhrajete 6:2, 6:1, ale já ani nic takového nečekala. Byla jsem připravená na všechno, i na ztrátu druhého setu.

Kdy jste si začala věřit, že můžete vyhrávat zápasy proti Sereně?

Nikdy jsem na to nemyslela, protože před tímhle turnajem jsem s ní hrála jen jednou, navíc jsem proti ní nikdy nestála na grandslamu. Když jsem ale porazila Venus, došlo mi, že hraju dobrý tenis a že mám šanci porazit kohokoliv. Abych se ale přiznala, když jsem sledovala, jak hraje Serena se Simonou (Halepovou), říkala jsem si, že to bude proti kterékoliv z nich hodně náročné. Hrály úžasný tenis. Snažila jsem se nechodit do dlouhých výměn a tlačila jsem Serenu, co to šlo. Myslím si, že se mi to vyplatilo.

V televizi jste řekla, že vás Amerika nemá ráda. Jaké to je stát na centrkurtu a poslouchat 30 tisíc lidí, jak fandí proti vám?

Vůbec jsem na to nemyslela. Věděla jsem, že to bude nepříjemné, protože všichni budou proti mně. Ale měla jsem v publiku své blízké. Navíc mám doma lidi, kteří mi vždy věří, takže jsem věděla, že mám podporu. Nestarala jsem se o to, že celý stadion byl na straně Sereny. Nesoustředila jsem se na výkřiky diváků, ale na svou hru.

Ve středu v noci jste sledovala Serenu se Simonou Halepovou. Ve čtvrtek jste pak hrála zápas. Jak jste se připravovala? Co jste snídala?

Nesnídala jsem. Vzbudila jsem se až v jednu, takže jsem šla rovnou na oběd. Chtěla jsem si hodně odpočinout, protože jsem tady večer ještě nehrála. Prošla jsem se kolem hotelu, pak jsem si dala klasickou rozcvičku. Potřebovala jsem se co nejlépe připravit na dnešní zápas, psychicky i fyzicky.

Vadí vám, že vaše soupeřka a někteří lidé mluví o tom, že o největším vítězství vaší kariéry rozhodlo zranění?

Je mi to jedno. Víte, občas to tak chodí. To neovlivním. O jejím zranění jsem nevěděla. I já občas hraju, když nejsem stoprocentně zdravá, a myslím, že to nikoho nezajímá. Když někdo není připravený na zápas, neměl by hrát. A to platí i pro Serenu. Jsem šťastná, že jsem vyhrála a nad tímhle tématem nehodlám dumat.