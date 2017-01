Karolína Plíšková prošla hladce do třetího kola

Dva největší dvorce si během úvodních dvou kol vyzkoušela Karolína Plíšková. Turnajová pětka zvládla po Rod Laver Areně v prvním kole hladce i své druhé zdejší představení v Margaret Court Areně, kde byla její soupeřkou ruská kvalifikantka Blinkovová.

Ta sice v prvním kole překvapivě vyřadila nebezpečnou Rumunku Niculescuovou, proti české favoritce byla ale dnes zcela neškodná. V úvodním setu odešla s kanárem, první bod získala až za stavu 0:6, 0:4 a přestože pak přidala ještě jeden symbolický úspěch, víc jí Plíšková nedovolila.

Za hodinu využila Karolína mečbol nechytatelným esem a po jednoznačné výhře 6:0, 6:2 doplnila ve třetím kole svou sestru Kristýnu, která se tam probojovala už včera. Další soupeřkou Karolíny Plíškové bude v sobotu Lotyška Ostapenková.



„V prvním setu mi vycházelo všechno, servis ale mohl být i tak ještě trochu lepší. Soupeřka byla v úvodu viditelně nervózní, potom to z ní ale spadlo a svou hru zlepšila, o to více mě těší, že jsem to rychle ukončila. Jsem tu opět ve 3. kole, ale věřím, že letos konečně přidám ještě další.“ svěřila se divákům ještě po vítězném zápase na dvorci Karolína Plíšková.