Zasnoubená jednička Plíšková zápolí se stresem, bavil ji Lví král

Jste první na žebříčku, poprvé na grandslamu jako první nasazená. Jak se na vás výsostná pozice v New Yorku projevuje?

Není pro mě snadné, že teď každý týden obhajuju spoustu bodů. V Cincinnati jsem loni vyhrála, tady jsem byla ve finále. Jsem jednička. Učím se s tím tlakem zacházet. Nechci si ho na sebe nakládat zbytečně moc. Mám ho už tak dost.

Legendární Billie Jean Kingová tvrdila, že tenhle pres je výsadou. Souhlasíte s ní?

Záleží na úhlu pohledu. Na jednu stranu mi pomáhá, když mě fanoušci, média i hráčky pode mnou tlačí, abych se zlepšila. Zároveň se ale někdy na kurtu nemůžu úplně uvolnit a užívat si zápas jako dřív. Snažím se pracovat se stresem, i když to není jednoduché.

Vnímáte skutečnost, že osm žen má naději ocitnout se na úplné špičce pořadí WTA po US Open? Co pro vás neobvyklá vyrovnanost znamená?

Každá z nás je před turnajem v jiné pohodě. Nemůžu mluvit za ostatní. Ačkoliv to bude hodně těžké, chci zůstat nahoře a mám slušnou šanci, že se mi to povede, když budu hrát dobře.

V jaké formě jste po předchozích podnicích vy? V Torontu jste vypadla ve čtvrtfinále, v Cincinnati v semifinále.

Beton je můj neoblíbenější povrch. Na minulých turnajích jsem hrála slušně. Některé zápasy se podařily víc, jiné byly horší. Tady v New Yorku se cítím dobře.

Před rokem jste tu zdolala obě sestry Williamsovy. Vrací se vám hezké vzpomínky?

Ano. Poprvé jsem nastoupila na Ashe Stadium, všechny mače jsem zvládla výborně. Ráda bych ty zkušenosti využila a proměnila je ve výhodu. Sedí mi povrch i míče, snad se to promítne i do zápasů. Hned první kolo (s Polkou Linetteovou) bude těžké. Musím zabrat hned od začátku.

V čem přesně vám vyhovují zdejší podmínky?

Prostě je mi tu příjemně. V tréninku jsem si ověřila, že kurty jsou pro mě rychlé tak akorát. Míče fakt pěkně létají.

Plíšková se pochlubila zásnubním prstenem

Někdo hůř snáší shon a hlučnost New Yorku. Co vy?

Já ho miluju. Nákupy na Páté Avenue. Bydlení u Central Parku. Párkrát jsem zašla do divadla na Broadway. V pátek jsem byla na Lvím králi, líbil se mi nejvíc ze všech show, která jsem viděla.

Máte novou ozdobu na ruce. Znamená něco podstatného?

Ano, jsem zasnoubená. (usmívá se blaženě)

Kdy a jak vás přítel Michal Hrdlička požádal o ruku?

Stalo se to doma, po Wimbledonu, když jsem měla volno. Takže asi před měsícem a půl. Ale podrobnosti si nechám pro sebe.