Plíšková před úvodní partií: Nepotřebuju předvést svůj nejlepší tenis

Při losu na ostravské radnici se pošťuchovala s Barborou Strýcovou. Pak se rozhodlo, že do první sobotní partie s pevně daným startem nastoupí právě česká dvojka. A jednička Plíšková se na kamarádku otočila s vyčítavým výrazem. Načež se rozesmála. Dobrá nálada z ní jen zářila.

Je konec přátelství s Barborou, když vám vyfoukla zahajovací zápas?

Jo! (smích) Ale ne... Samozřejmě bych radši začínala. Vždycky je fajn vědět, kdy jdu na kurt. Na druhou stranu to není důvod, proč bych měla prohrát. Aspoň doufám. Budu připravená.

Dostala od vás Barbora aspoň úkol vyhrát co nejrychleji, abyste nemusela dlouho čekat?

No, vzhledem k jejímu stylu zrovna od Barči žádnou rychlovku chtít nemůžu. Tipuju tak hoďku a půl na set. Minimálně! (směje se) Záleží taky na tom, jak bude hrát Muguruza. Někdy to vypaluje ven, jindy jí to tam padá. Ale Barča ji svou chytrou hrou může porazit.

Vaše úvodní soupeřka Lara Arruabarrenová je na žebříčku o 67 míst pod vámi. Platí opět, že byste ji měla zdolat, pokud zahrajete svůj standard?

Ano. Přesně. Nepotřebuju předvést svůj nejlepší tenis, abych ji porazila. Něco ukázat určitě musím. Povrch je trochu pomalejší, není to úplné mýdlo. Ona má klasický španělský styl. Běhá, liftuje, je docela šikovná na síti, umí kraťas i čop. Nesmím ji nechat tvořit. Budu se snažit hrát rychle a agresivně, dobře servírovat a chodit do returnu.

Jak jste spokojená s přípravou v průběhu týdne?

Docela to šlo. Nemůžou být všechny tréninky super. Ale budu připravená dobře, ještě v pátek jsme pár věcí doladili.

Muguruzaovou jste čtyřikrát za sebou přemohla. Znamená to vzpruhu pro vaše sebevědomí?

I když si to ona nebude chtít připustit, mám psychickou výhodu, která se v těsných stavech může projevit. Ukázalo se to třeba na Masters v Singapuru, kde ve třetím setu vedla, ale nedohrála ho. Každopádně na bilanci nemůžu spoléhat, pořád je to výborná hráčka, už jednou mě porazila.

SOUDRŽNOST. Karolína Plíšková, Lucie Šafářová, Petr Pála, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková.

Co ještě může nedělní utkání jedniček ovlivnit?

Pro mě je plus domácí prostředí. Dočetla jsem se, že jí nesedí naše zima. Zároveň je to grandslamová vítězka, vyhrála sedm zápasů v řadě, což neumí jen tak někdo.

Jak se chová?

Drží si odstup. Takových holek je víc. Asi mají své důvody, proč si nikoho nepřipouštějí k tělu. Tady jsme se zrovna chvíli pobavily, když šla po mně na kurt. Na Fed Cupu se chová trochu jinak než na normálních turnajích, kde si skoro každá jede svoje. Já taky pozdravím a tím to pomalu končí. Nikoho neodsuzuju. I když Garbine teda je trochu nahoře. (úsměv)

Co je nejnepříjemnější na jejím stylu?

Když se jí daří, postoupí si do kurtu a všechno hrne. Není čas na nějaké rozehrávání. Povrch by jí mohl vyhovovat, jakmile má čas, vytváří tlak z forhendu i bekhendu. Dobře podává, umí na síti, je to kompletní hráčka. Hraje odvážně. Když neudělá moc chyb, bude nepříjemná.

Na druhou stranu jí zjevně vadí vaše zbraně, že?

No, ona nemá ráda, když na ni někdo spustí hodně rychle, když nemá čas do toho chodit. Pak trošku nestíhá a zpomalí.

Na jedné z tiskovek jste tvrdila, že se ve Fed Cupu už cítíte jako doma. Jak se to projevuje?

Nasbírala jsem hodně zkušeností. Šla jsem hrát za stavu 1:2. Nastoupila jsem do rozhodujících deblů. Vyzkoušela jsem si různé varianty. Nic mě nerozhodí. To ještě neznamená, že neprohraju. Ale nerozklepu se, i kdybychom po sobotě prohrávaly 0:2.