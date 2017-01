Karolína Plíšková před čtvrtfinále. Kudy vede v Melbourne cesta k titulu

Ve středu se Mirjana Lučičová-Baroniová, skoro pětatřicetiletá Chorvatka narozená v německém Dortmundu, provdaná za Itala a sídlící na Floridě, střetne ve čtvrtfinále Australian Open s Karolínou Plíškovou.

Na žebříčku se skrývá pod číslem 79. V pondělní partii s Jennifer Bradyovou nastoupila v tričku značky Adidas a sukni od Nike, což mezi špičkovými profesionálkami působí jako faux pas. „Nemám smlouvu s nějakou firmou, obléknu si, co mě napadne,“ řekla v zákulisí Laverovy arény.

Kdysi už téměř zapomenutá ranařka s pohnutým osudem ovšem nehodlá posloužit jako dobrovolnice, která vlastní porážkou vyprovodí Plíškovou do semifinále.

Chorvatská tenistka Mirjana Lučičová-Baroniová na Australian Open.

„Čekám pořádnou palbu. Ona do všeho chodí, bude to fofr,“ řekla Češka. „Na druhou stranu tady porazila spíš obranářky. Na holku, jako jsem já, ještě nenarazila.“

Vzájemná bilance 3-2 i vzpomínky na předloňské třísetové řežby vybízejí nasazenou pětku k ostražitosti. Naopak ji uklidňuje její povaha s vrozenými rysy šampionky. V pondělí i díky ní snadno sfoukla poslední domácí naději v singlových soutěžích. Australany čerstvě adoptovanou moskevskou rodačku Darju Gavrilovovou zdolala 6:3, 6:3.

Pod zataženou střechou nad centrkurtem zarmoutila obecenstvo a nechala zapomenout na sobotní drama, při němž ji málem vyřadila Lotyška Jelena Ostapenková. „Zatím předvádím lepší střed, žádná pecka to není,“ hodnotila se přísně. „Když se soupeřce nedaří, bohužel se jí přizpůsobím.“

I tak udělala dojem na Gavrilovovou (26. na světě), která poté dostala otázku: „Má Karolína na titul?“ Odpověď byla jednoznačná: „Rozhodně si myslím, že ano. Dřív měla trable na grandslamech, teď působí sebevědoměji. Jen doufám, že ji touhle předpovědí nezakleju.“

Australská tenistka Darja Gavrilovová prohrála v Melbourne s Karolínou Plíškovou.

Mnozí tenisté vnímají zkoumání pavouka jako rouhání. Reportéři a fanoušci se však touto vírou svazovat nemusí. Z rozlosování je jasné, že se vítězka partie Plíškové s Lučičovou-Baroniovou střetne s lepší z dvojice Serena Williamsová-Johanna Kontaová.

Velikánka Williamsová v pondělí přetlačila výrazně útlejší Barboru Strýcovou 7:5, 6:4. Byť poražená chrabře vzdorovala, musela konstatovat: „Serena má strašnou sílu. Ač se to nezdá, výborně se pohybuje. Hrála jsem dobře, přesto jsem pořád byla pozadu a vlála jsem jako vlajka.“

Právě věhlasná Američanka honosící se 22 grandslamovými tituly, je nyní nejvážnější kandidátkou na pohár. Plíšková, její přemožitelka ze semifinále loňského US Open, se v pořadí favoritek zařadila hned za ni. V téže fázi Australian Open by se tak mohla konat odveta za New York.

Trenér Plíškové David Kotyza však upozorňuje na Britku Kontaovou, která si před časem uklidila v hlavě a v poslední době šplhá po žebříčku. A čtvrtfinálové dvojice v horní části pavouka tvořily další čtyři obávané bomberky.

Venus Williamsová (13-USA) - Anastasia Pavljučenkovová (24-Rusko).

Garbine Muguruzaová (7-Španělsko) - Coco Vandewegheová (USA).

Venus Williamsová Anastasia Pavljučenkovová

Garbiňe Muguruzaová Coco Vandewegheová

Také hodně solidní společnost. A úterní čtvrtfinálové souboje rozhodly, že semifinále bude americké: Venus Williamsová vs. Coco Vandewegheová.

Čtyřiadvacetiletá Plíšková po čtyřech zápasech nasbírala ze smečky ženoucí se za trofejí na Australian Open nejvíc es (45), získala nejvíc bodů po prvním podání (83 procent). V počtu vítězných úderů je čtvrtá za Pavljučenkovovou, Vandewegheovou a Lučičovou-Baroniovou, jejíž příběh drásá každé neokoralé srdce.

Málokterá vrcholová sportovkyně zažila od rodiče krutější týrání. Někdejší olympijský desetibojař ji s oblibou mlátil těžkou botou. Mířil na hlavu, do krku a na záda, zpravidla tak, aby poté nebyly vidět modřiny a otevřené rány.

„Někdy jsem se týden nemohla učesat,“ líčila. „Ve čtrnácti jsem prohrála semifinále v Miláně, protože jsem byla zraněná. On mě zavezl do našeho záhřebského bytu, hodil mě do vany a čtyřicet minut mě bil.“

V patnácti vybojovala s Martinou Hingisovou deblový titul na Australian Open 1998. V létě 1999 pronikla do singlového semifinále ve Wimbledonu. Jenže to už za sebou měla útěk na Floridu, kam se před zvrhlým otcem schovala s mámou a sourozenci.

WTA Tour poté opustila. Z osobních i finančních důvodů. Vrátila se v roce 2010. O Plíškové v pondělí řekla: „Momentálně hraje skvěle. Asi nejlépe v životě. Vede si úžasně.“

Totéž by ale klidně mohla prohlásit o sobě.