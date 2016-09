Plíškovou čekal dort, náušnice i auto: Klíče od něj dostane maminka

Že ji nákupy baví, to se o momentálně nejúspěšnější české tenistce ví. I proto byl aktuální seznam pestrý. „Samozřejmě oblečení, kabelky, boty. I zimní bundu,“ líčila. Ale nezůstalo jen u toho. Plíšková se odměňovala sama – a také dárky dostávala.

Na setkání s novináři v Praze to začalo dortem s logem US Open, z nějž rovnou kousek ukrojila trenérovi Jiřímu Vaňkovi. Pak za cvakání fotoaparátů a v záři blesků přibyly ještě náušnice a navrch klíčky k novému autu. Což byl dar, který si zatím tolik neužije.

Čtěte ve středeční MF DNES: ROZHOVOR s Karolínou Plíškovou: jak ji poznávají lidé v Praze a zda může být světovou jedničkou.

„Protože nemám řidičák,“ usmívala se 24letá dlouhánka. „Auto je velká motivace, ale bohužel nemám čas. Klíče připadnou mamince.“

I za rodiči se v kratičkém volnu chystá, vždyť ji už o víkendu čeká odlet na turnaj v Tokiu. „Teď mám pár dní volno. Dva, tři, možná čtyři?“ otočila se vesele k Vaňkovi. „Byla jsem se projít po Praze, trocha nakupování, chci navštívit rodiče. A ležení tam asi bude taky.“

Rodiče její veleúspěch sledovali pouze na dálku. „Asi jsme úplně nečekali, že porazím Serenu, ani rodina ne,“ přiznala. „Pak už se to včas nedalo zařídit, ale finále sledovali v televizi a podporovali mě z domova. Jsem zvyklá být sama. Ale na příští turnaje bych je tam ráda měla.“

V tom směru zažila premiéru se svým přítelem, televizním „sporťákem“ Michalem Hrdličkou: „Mamka s tátou jedou párkrát za rok, s přítelem jsem takto byla poprvé. Zvládám to i bez rodinného kruhu, ale je hezké mít někoho, kdo vám fandí.“

Životní měsíc přinesl Plíškové triumf na silně obsazeném turnaji v Cincinnati a pak jízdu v New Yorku až do finále, kde její šňůru uťala Němka Kerberová. „Dva týdny v New Yorku mi vzaly hodně sil, on je celkově náročný,“ říká o tepající metropoli. „K tomu počasí, cestování, zápasy. Dávám se do pořádku a připravuju se na další turnaje. Od finále jsem se jen přesunula domů.“

Plíškové, nynější světové šestce, věští nejeden expert zářnou budoucnost. New York by měl být jen začátek. „Chyběl kousek, ale finále je velký úspěch. Dalo mi to hodně zkušeností do budoucna,“ líčila, ale zatím bez trofeje pro poraženou finalistku: „Talíř bohužel dorazí asi až v lednu, bude se na něj vyrývat moje jméno. Nemám ani vázu z Cincinnati. Tu jsem si nechala poslat pošlou a ještě nedorazila.“

Snad aby jí to nebylo líto, dostala spousta dárků včetně nového vozu. Za jeho volant si ještě nesedne, její kariéra se ovšem nyní rozhodně řítí správným směrem.