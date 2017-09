Michal už málem objednával letenky, pravila Plíšková po útěku z mečbolu

ÚSMĚV VÍTĚZKY. Karolína Plíšková se raduje z postupu do třetího kola US Open.

New York (Od našeho zpravodaje) - Byl to řev královny tenisové džungle. Nasazená jednička Karolína Plíšková ryčně slavila postup do osmifinále US Open. Obtížně přemáhala odbojnou Čang Šuaj i mohutnou bariéru v hlavě. „Cítím tlak. Všechny soupeřky jsou teď za mnou, takže bych měla pokaždé vyhrát,“ říká.