Kouč Plíškové: Třásli jsme se my i Kája. Titul by byl víc než jednička

Vida, české tenistce náhle „chutná“ i tak neoblíbená antuka. Po vydřeném triumfu nad Francouzkou Caroline Garciaovou je na Roland Garros v semifinále! A pokud vyhraje i příště, stane se světovou jedničkou.

Díky čemu kráčí dál a dál? „Dneska v závěru rozhodla kuráž to tam dostat,“ líčil spokojený kouč David Kotyza. „Důležité bylo i to, co jsme řešili před zápasem - jestli najde balanc mezi kontrolou a aktivitou. No a pak po gamech, kdy neudělala skoro ani bod, se z toho ve druhém setu vyloupl stav 5:4 a Kája v sobě našla odvahu oběhnout si return a zabít to. I při mečbolu.“

Musela vám udělat radost, ne?

I když se podle mě třásla, asi jako my, tak i s třesotem zahrála to, co by na Garciaovou mělo platit.

K bojovnosti přidala i tenisový um, jak jste si přál?

Tenis přišel, to rozhodně. Jenom bojovností by to nedala, musela přidat kvalitu. V podstatě se přiblížila k tomu, to co chtěla hrát. Za mě dobrý!

Za co konkrétního byste ji pochválil?

Hlavně v prvním setu hodně dobře returnovala a Garciaová nedostala nic zadarmo. Sice neměla moc vítězných míčů, ale neudělala moc nevynucených chyb. Soupeřka si musela všechno uhrát; co nezabila, to neměla. To se mi líbilo. To byl ten balanc mezi trpělivostí a aktivitou.

A klíčové údery zahrála k lajnám. Je to známka velké hráčky?

No, já jsem na ty lajny trošku úchyl, takže tohle se mi líbí (úsměv). Za to ji musím pochválit. Tohle jsou míče, co rozhodují.

Semifinále vás čeká zhruba za 24 hodin. Co do té doby stihnete?

Rutina bude stejná. Hraje se hned ve čtvrtek, takže odpadá den na taktiku. Ale tu už se snažíme redukovat jen na nutné věci. Převažuje mentální příprava. Pokud v této fázi není vysloveně překvapivá tenistka, holky se znají a už spolu hrály několikrát. Že by někdo překvapil velkou taktickou variantou, to se nestane.

Jakou soupeřkou bude Simona Halepová?

Momentálně na antuce asi tou nejtěžší možnou. Ale tohle je semifinále grandslamu, stát se může všechno. Pro Káju to zase bude velký zápas. A šanci má.

Navíc se může stát světovou jedničkou. O čemž jste tu radši dlouho nemluvili...

Ale přesto si troufnu říct, že turnaj je víc. Čeká ji semifinále Roland Garros, kde předtím nepřešla 2. kolo. Tenhle pocit přehluší to, co pak přichází opožděně. Připravíme se. Ležet to tam nenechá.