Jsme doma, výhoda je na naší straně, burcuje před Fed Cupem Plíšková

Nehrající kapitán Petr Pála nominaci na víkendový zápas zatím neprozradil, ale je jasné, že česká jednička v úvodních dvouhrách chybět nebude.

A nejen nejlepší z Češek, od minulého týdne je Plíšková i třetí hráčkou světového žebříčku.

Jak se cítíte v roli české jedničky?

Není to pro mě nová role, už jsem jedničkou byla. Snažím se nynější utkání brát stejně jako ty minulé ve Fed Cupu. Pro mě je jedno, jestli jsem jednička nebo dvojka. Když hraju, tak se vždy snažím udělat body.

A co pro vás znamená, že jste třetí tenistkou světa?

Necítím nějaký rozdíl oproti tomu, když jsem byla pátá na světě.

Opravdu nevnímáte, že už jste třetí ve světovém žebříčku?

Posunout se o dvě místa není lehké, je potřeba udělat hodně bodů, ale nevidím v tom nějaký rozdíl. Kdybych byla světová jednička, tak to by byla zásadní věc, ale trojka? Na určitých turnajích je výhoda, že budu nasazená, že budu mít třeba volná předkola, což bych jako pětka asi neměla.

Je reálné, abyste v této sezoně zaútočila na post světové jedničky?

Ambice to určitě je, ale mám i jiné, než se stát světovou jedničkou. Hezké by to však bylo. Spoustě holek padají body. Je tam však Serena, tu bude těžké předběhnout, ale jsme na začátku sezony, takže všechno je možné.

Mrzí vás zpětně, že jste se na Australian Open neutkala se Serenou Williamsovou?

Trochu jo. Byl to na tom turnaji i můj cíl. Neříkám, že bych ji porazila jako na US Open, ale ta šance by tam byla. Bohužel se to nepodařilo, ale nebudu to hodnotit negativně. Čtvrtfinále bylo dobré, určitě dostanu ještě jinou šanci se s ní potkat.

Jak jste využila čas po Australian Open?

Měla jsme nějaké volno. V Austrálii jsem byla měsíc, což bylo dost dlouho. Druhý týden jsem už zase v plné přípravě, takže to bude dobré.

Plánujete si oddechnout po každém z letošních grandslamových turnajů?

Ne vždy to půjde. Bude záležet na tom, jak na nich budu hrát. V Austrálii jsem ale měla spoustu zápasů i s Brisbane. Hrála jsem i debla. Pokud bych vypadla v prvním kole, tak by nějaké volno bylo zbytečné.

Loni jste celý Fed Cup odehrály venku. Jste ráda, že jste po čase znovu doma?

To ano. Navíc mně se doma zatím podařilo hrát jen jednou, finále v Praze. Hrát venku je náročné s těmi fanoušky, kteří jsou skoro všichni proti vám. Když jste doma, je i méně cestování, což se také hodí. Výhoda je na naší straně. Doufám, že ji využijeme.

Čeká vás náročný rok. Neuvažovala jste, že byste Fed Cup vynechala?

Tak daleko jsem zatím nepřemýšlela. Tady to první kolo byla pro mě jasná volba. Kdybych vyhrála Austrálii, možná bych mluvila jinak, ale měla jsem dost času na odpočinek, na přípravu. Další kola uvidíme, ale není vůbec jasné, jak to se Španělkami dopadne. Dál se uvidí.