Brilantní Plíšková: Nastoupila jsem pokorně. Ona končila přinaštvaná

„Bylo znát, že se mi proti ní daří, ona začala nervózněji a v koncovkách byla přinaštvaná,“ řekla.

Spadla z ní tréma, která ji tížila v sobotní partii s Larou Arruabarrenovou. Třetí žena žebříčku WTA Tour nebyla jasnou favoritkou.

Věřila si na obávanou ranařku. Udeřila na ni hned v úvodu. Za 17 minut vedla 4:1. V jejím výkonu se neobjevil výraznější propad.

Její první servis sloužil spolehlivě, létal v průměru o 14 kilometrů za hodinu rychleji než podání Muguruzaové. Znamenitě returnovala.

Za stavu 6:2, 5:1 se poprvé nechala brejknout, nicméně hned vzápětí rozladěnou sokyni dorazila.

V sobotu jste se svým výkonem nebyla spokojená. Tentokrát byste se mohla hodnotit vlídněji, ne?

Jo, dneska to bylo lepší. Nejen podle výsledku. Moje hra stoupla s úrovní soupeřky. Ona je žebříčkově za mnou, ale necítila jsem takovou povinnost vyhrát jako včera, kdy jsem si to tak nějak protrpěla. Vždycky mi sobota ve Fed Cupu připadá těžší. Věděla jsem, že musím zahrát dobře, jinak prohraju. Šla jsem do toho pokorně.

Jak cenné je vítězství za stavu 1:1, proti grandslamové šampionce a rivalce, která ve Fed Cupu ještě neprohrála?

Slyšela jsem o její bilanci. Ale pak je tam ještě jedna, kterou máme mezi sebou. Ona je určitě výborná hráčka. Jenže můj styl je pro ni nepříjemný. Začala nervózněji, v koncovkách byla přinaštvaná a trochu odevzdaná. V posledních dvou letech jsem ji na tvrdém povrchu vždycky porazila, což bylo na kurtu znát.

Potěšil vás vzkaz od zraněné Petry Kvitové, který pořadatelé promítli na obrazovce před mačem?

Zrovna jsme šly na kurt, takže jsem ho viděla. Nikdo nám to dopředu neřekl, takže jsme byly překvapené. Je hezké, že nám aspoň na dálku fandí, když tu s námi nemůže být.

Lépe jste zvládala zahájení výměn. Jak moc se na výsledku podepsal váš výborný servis a return?

Return byl oproti včerejšku o hodně lepší. Arruabarrena dávala nepříjemný kick (podání s horní rotací). Rychlejší servis se mi vrací líp.

Hned večer letíte na turnaj do Dauhá. Jak vám do kalendáře zapadl fedcupový týden?

Tentokrát docela dobře. Ne že by se vyloženě nehodil. Vrátila jsem se relativně včas z Austrálie, měla jsem prostor na volno i trénink. Tady jsem se mohla kvalitně připravovat na kurtu i v posilovně.

Američanky vedly po prvním dnu nad Německem. Koho byste si raději přála v semifinále?

Samozřejmě Německo. Hrát v Americe v dubnu, před startem antukové sezony v Evropě, to se nikomu moc nehodí.