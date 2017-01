Rozhodla pauza na ošetření? Soupeřce zjevně prospěla, pravila Plíšková

„S takovou hráčkou bych si měla poradit,“ řekla Češka, která po víkendu v žebříčku WTA vyskočí na třetí místo.

Stav 4:6, 0:2 působil truchlivě. Plíšková, odevzdaná na milost a nemilost čtyřiatřicetileté chorvatské manželce italského restauratéra z Floridy, jen doufala, že sokyně začne víc kazit.

A vskutku, ve druhé sadě Lučičové-Baroniové selhává servis. Při rivalčině brejkbolu jí nepomůže ani dvojitá ochrana proti slunci (kšilt + brýle) a oslněná veteránka kazí smeč. Je to 4:3 pro Češku, která za pár minut po výstavní výměně trefuje forhend po lajně a zvyšuje na 5:3. „To jsi ty, len tak ďalej!“ křičí z lóže její kondiční trenér Martin Nosko.

A zanedlouho tři hoši v růžových tričkách - Nosko, kouč David Kotyza a tenistčin přítel Michal Hrdlička - v euforii vyskakují znovu. „Hra a druhý set, Plíšková!“ rozléhá se stadionem hlášení rozhodčího.

Ještě jednou se potom favoritka ocitla ve vedení 4:3. Ve třetí sadě. Lučičová-Baroniová s obvázaným lýtkem i stehnem požádala o ošetření, vzápětí zmizela v zákulisí. Po šesti minutách přikvačila na servis a...

...získala dvanáct z následujících třinácti bodů, čímž zlomila protivnici a prodloužila své pohádkové tažení turnajem.“Byla jsem psychicky nahoře, jenže ona najednou vypálila tři esa a pak navíc skvěle zareturnovala,“ pronesla o klíčové fázi Plíšková.

Jak moc soupeřčin manévr ovlivnil výsledek?

Přestávka jí zjevně prospěla. Zaservírovala po ní nejlíp v zápase. Před ní udělala nějaké chyby, po ní už ani jednu. Udělala to dobře. Mě to nerozhodilo. Ale těžko říct, jak by se zápas jinak vyvíjel.

Co podle vás rozhodlo?

Že jsem si sedmkrát ztratila podání. To se mi v jednom zápase nemůže stát. Ona hrála rychle, stála v kurtu a využívala můj špatný servis. Hlavně ten druhý, po kterém mě pořád tlačila. Všechny situace zvládla o trochu lépe a byla agresivnější.

Jak jste se potýkala s tlakem, pod který jste se od začátku dostala?

Věděla jsem, že do toho půjde. Ale pálila to fakt drsně. Na to, jak hodně riskovala, málo kazila. I když pak něco pokazila, naskytly se nějaké šance a párkrát jsem ji brejkla, neměla jsem to ve svých rukou.

Co vás může v takovém utkání zachránit, když vás zradí podání?

Servis je jediný úder, který ona nemůže ovlivnit. Ale když jí to trefím na raketu... Pár prvních podání jsem dala takových nějakých. A to byla jistá smrt. (smích) Tím spíš, že se evidentně cítila dobře. Druhé podání už bylo úplný průs... A to jsem se ho snažila přiriskovat. Šla do všeho.

Neměla jste být kurážnější?

Asi jo. Zvlášť na tomhle rychlém povrchu. Ta, která lépe servírovala nebo returnovala, většinou získala bod. Nejsem úplně taková střelkyně jako ona. S takovouhle soupeřkou bych si ale měla poradit.

Řada odborníků ve vás viděla kandidátku na titul. Nicméně i čtvrtfinále je vaším „osobákem“ na Australian Open. Před ním jste ovládla turnaj v Brisbane. Jak jste spokojená se vstupem do sezony?

Mohlo by to být mnohem horší. Ne vždycky všechno takhle sedne po zimní přípravě. Je to můj nejlepší start do sezony.