Na generálku karlovarských basketbalistek dorazí německý Chemnitz

Turnaj očima kouče Pavelky Největším herním testem v průběhu letní přípravy byl pro karlovarské basketbalistky víkendový Mezinárodní lázeňský basketbalový turnaj žen. Jak úspěšně si hráčky pořádajícího týmu v jednotlivých zápasech vedly podle kouče Tomáše Pavelky? Sparta – Karlovy Vary 50:58

„Výsledek je dán tím, že tyto dva týmy se znají a vzájemně si hráčky půjčují. Jsem si jist, že motivace není taková, jako když se nastoupí proti cizímu soupeři, natož zahraničnímu.“ Karlovy Vary – Nymburk 82:85

„To mě překvapilo, holky opravdu hrály to, co měly, byla to dobrá konfrontace a výsledek je dobrý, jsem spokojený.“ Halle Lions – Karlovy Vary 77:84

„Soupeř se vyrovná středu tabulky naší ligy, výborná konfrontace. Dobře zvolený soupeř na turnaj. Zápas byl vyrovnaný a lámal se až v samotném závěru. Vyplývalo to z nezkušenosti a nevyhranosti některých našich hráček. Právě proto jsou takové turnaje, tým se utváří, v podstatě je úplně nový a povinnosti, které měly hráčky, co odešly, se přenáší na nové, sehrávají se, získávají zkušenosti. Myslím, že to zvládly na výbornou až na nějaké chyby v koncovkách, což se projevilo v tomto zápase, ale naštěstí pro psychiku družstva jsme vyhráli, tudíž je to v pořádku.“ Umea – Karlovy Vary 83:74

„Vyrovnané utkání, do trháku se švédský účastník Eurocupu dostal až v poslední čtvrtině. Dokud jsme měli sílu, bylo vidět naše větší herní zatížení. Proti takovému soupeři dát 74 bodů je slušné.“