Jedině výhra posune Karlovy Vary do play-off. Jinak přijde baráž

Počty jsou jasné. Aby basketbalistky BA Karlovy Vary nemusely podstoupit tvrdé boje v play-out, musí v posledních dvou kolech získat o bod víc než SBŠ Ostrava, aby se na její úkor protlačily do play-off. Zítra, od 17.30 hodin, přivítají v karlovarské Hale míčových sportů Slovanku Mladá Boleslav. Tudy vede nejsnadnější cesta k potřebné výhře, základní část zakončí v Nymburce.

„Co se týče play-off, nejprve musíme porazit Slovanku. Pokud by se to nepovedlo, tak budeme muset jet bojovat do Nymburka a pokusit se o velké překvapení, ta síla soupeře je jinde,“ přiznává asistent karlovarské trenérky Karel Drahokoupil.

To vše za předpokladu, že Ostrava neporazí Nymburk a nevyhraje ani na půdě KP Brno. Potom by měly oba celky shodný počet bodů a pro Vary hovoří lepší vzájemné zápasy. Ostravu doma porazily 91:67 a při porážce v Ostravě 81:65 mají plus osm bodů.

Odhodlání v Hradci nestačilo

K poslednímu utkání ŽBL na palubovku favorizovaného Sokola ZVUS Hradec Králové Vary odjížděly s odhodláním překvapit. „Překvapeni jsme byli my na lavičce. Na něco jsme holky připravovali a nic z toho na hřišti k vidění nebylo. Opět máme v zápase minusové šestky a celkově naše hra byla strašně neurovnaná. Hradec má velice zkušený tým a utkání jasně ovládl. Sice nevidíme holkám do hlav, ale myslím si, že nám moc nepomohla na psychiku ta nepovedená koncovka z utkání s Trutnovem, jelikož to bohužel nebyla první taková koncovka,“ posteskl si Karel Drahokoupil.

Ukázalo se, že ve stávající herní, psychické i zdravotní situaci Vary na druhý tým extraligové tabulky prostě neměly.

Zranění

Ke všemu Vary stále více bojují s tím jak vyprázdnit marodku. K utkání do Hradce s týmem neodcestovala Aneta Zuzáková, která si v dopoledním utkání rezervy, první ligy, zranila prsty na levé ruce a zřejmě jen těžko bude k dispozici v nastávajících zápasech. Navíc řada hráček stále není úplně v pořádku. Karolína Malečková měla vysoké teploty a také si opařila nohu, Julie Reisingerová se teprve doléčuje po dobrání antibiotik, kapitánka Dana Kušlitová se sbírá po chirurgickém zákroku a v pořádkou nejsou ani Dominika Pohunková s Adélou Drahokoupilovou.

Jedině výhra

Předposlední utkání základní části ŽBL sehraje karlovarský extraligový ženský tým v nedělním podvečeru na domácí palubovce Haly míčových sportů proti celku Slovanka Mladá Boleslav se začátkem v 17.30 hodin. „Půjde o utkání, které již může rozhodnout, zda po roce opět nahlédneme s naším mladým týmem do play-off nebo nás budou čekat zápasy skupiny play-out,“ připomíná manažer karlovarských basketbalistek Roman Maleček.

V současné době Vary ztrácí na osmou příčku tabulky zaručující postup do play-off jeden bod a jen vítězství v nedělním utkání je na tuto příčku může posunout místo týmu SBŠ Ostrava, samozřejmě s předpokladem, že tým Ostravy nezvítězí nad favorizovaným Nymburkem.

„Přestože jsme v letošní sezóně družstvo Slovanky již dvakrát udolali, z toho jednou v poháru, nepůjde vůbec rozhodně o jednoduchý zápas ať už z důvodu našeho herního a zdravotního rozpoložení, tak z důvodu, že tým Slovanky na poslední chvíli posílil o dvojici zkušených hráček - Denisu Harapesovou a Kateřinu Novotnou, se kterými v posledním utkání dlouho vzdoroval právě Nymburku a obě jmenované se hned bodově projevily devíti a patnácti body,“ říká Maleček a dodává: „Čeká nás super důležitý zápas, ve kterém bude muset náš tým zlomit herní a zdravotní prokletí posledních týdnů, aby porazil posílenou Slovanku.“