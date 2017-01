Komplikace. Karlovy Vary podlehly na Rosničce a do play-off mají dál

Brněnská Jana Hausknechtová potvrdila, že se jí proti Západočeškám neobyčejně daří, hráčka s průměrem sedmi bodů na utkání si v prvním střetnutí připsala dvacet bodů a nyní přidala patnáct a zapsala si sezonní rekord devět doskoků.

Karlovy Vary byly tentokrát nebezpečné hlavně z perimetru. Domácím nasázely devět trojek, ale i tak dokázala pivotka Julia Reisingerová dosáhnout na double-double za jedenáct bodů a jedenáct doskoků.

Ovšem Západočeškám srazilo vaz pětadvacet ztrát.

„V podstatě rozhodla produktivita, protože hráčky nebyly schopné trefit se v závěru z pod koše, především pivotka Reisingerová, a také nedávala ani trestné hody. Pak náskok domácích narostl na šest bodů a Brňačky to dokázaly udržet až do konce,“ uvedl asistent karlovarské trenérky Karel Drahokoupil.

Karlovarská BA může litovat nepovedeného závěru v hale Rosnička. Ve vyrovnaném zápase to totiž byly právě hostující basketbalistky, které většinou tahaly za delší konec provazu. Až do 35. minuty byl Handicap ve vedení pouze pět minut, ale závěr vyšel mnohem lépe domácím.

Pro Vary tak začíná být situace složitá. Po páteční výhře Ostravy nad Technic Brno ztrácí na osmou příčku jeden bod, má však zápas k dobru.

„Úvod zápasu nám nevyšel, dostali jsme některé šťastné trojky a zahodili pár jednoduchých košů. Z týmu jsem ale přesto cítil obrovskou vůli. Po poločase to byla velká přetahovaná a boj o každý milimetr hřiště. Moc si cením faktu, že i přesto, že jsme se dostali až na -7, nesložili jsme se jako v minulých zápasech a koncovku zvládli. Poznával jsem nasazení a obrovskou snahu vyhrát, se kterou jsme vstoupili do sezony. Holkám to strašně přeji a doufám, že teď z toho vytěží maximum. Nepochybuji o tom, že je tato výhra nakopne,“ pochvaloval si brněnský trenér Viktor Pruša.

V neděli Vary hostí další jihomoravský tým KP Brno.