Karlovy Vary se dočkají Světového poháru v triatlonu

„Je to vyvrcholení našeho snažení. Závod City Triathlon pořádáme od roku 2006. Postupně jsme zvyšovali statut od mistrovství republiky přes několikeré pořádání Evropského poháru. Považuji to za úspěch a je to odměna za mnohaleté snažení,“ říká ředitel závodu Vladimír Malý. Věří, že začlenění Karlových Varů do Světového poháru přiláká i hvězdy světového triatlonu včetně britského dvojnásobného olympijského medailisty Jonathana Brownleeho.

„Konkrétní jména se dozvíme přibližně čtrnáct dní před závodem, kdy nám světová triatlonová federace pošle startovní listinu. Ale pevně doufáme, že se opět zúčastní Jonathan Brownlee, kterému se loni v Karlových Varech velice líbilo a s přehledem závod vyhrál,“ uvedl Malý. „Samotný Jonathan nám slíbil, že přiveze větší část svého týmu. A nemuselo by to být jenom z Velké Británie, ale i napříč triatlonovým světem,“ dodal.

Jako první svou účast přislíbili přední čeští reprezentanti Vendula Frintová s Janem Čelůstkou. „Můžete se těšit, že nás v Karlových Varech uvidíte. Jsem velice ráda, že Vary konečně budou mít Světový pohár, protože myslím, že si to opravdu zaslouží,“ konstatovala Frintová. „Karlovy Vary dlouhodobě patří mezi jeden z mých nejoblíbenějších závodů, takže u toho určitě nemůžu chybět,“ dodal Čelůstka.

Závod Světového poháru se v České republice představí teprve potřetí. Naposledy se v letech 1998 a 1999 uskutečnil v Praze. Karlovy Vary v letech 2001 a 2003 hostily mistrovství Evropy, v posledních letech byl závod součástí seriálu Evropského poháru.

Elitní část karlovarského závodu na 1,5 kilometru plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu je na programu v neděli 3. září. Organizátoři na startu očekávají 75 mužů a stejný počet žen, vítěz si odveze 60 tisíc dolarů (asi 1,4 milionu korun). Ženský závod začne v 10.00 hodin, mužský o pět hodin později.