Trenér Pavelka nabízel Američanku, ve Varech nakonec angažmá získal sám

Do republiky přijel z angažmá z ciziny a vezl s sebou americkou hráčku, která měla zájem uplatnit se v Evropě. Nabízel ji všem extraligovým klubům a když volal do Karlových Varů, tak se jej manažer Maleček zeptal na angažmá.

„Jakmile jsem mu oznámil, že nějaké v zahraničí mám, nicméně smlouva není jistá, nabídl mi pozici u karlovarského týmu,“ popisuje Tomáš Pavelka svůj příchod ke karlovarskému týmu.

„Řekli jsme si pravidla, jak to funguje u týmu, a domluvili se, že to zkusíme, se stávajícím kádrem uhrát dobrý výsledek a posunout družstvo trochu výš.“

Nový kouč basketbalistek

Tomáš Pavelka má na kontě několik působišť v Česku, byl v Hanácké Kyselce, Pardubicích, Olomouci a Slavii Praha. Poslední dva roky v zahraničí.

Do neznáma nešel. Sledoval soutěž, zná všechny kluby a hráčky. Vary zná už od doby, kdy zde působily např. Kateřina Zohnová a Tereza Brantlová. „Vím, jak to ve Varech funguje, kam se ubírají a do neznáma jsem rozhodně nešel,“ říká. Za svůj přijal i tradiční cíl klubu, play off.

„To by bylo ideální. Myslím, že to není nedosažitelné. Pokud holky zvládnou to, co jsme nastavili na začátku. Laťka je postavená co se týče taktiky, tréninku na určité úrovni. Play off by mělo být dosažitelné.“

Odchody, hlavně Reisingerové a Andělové Pavelku moc nezasáhly. „Pro mě, jako nového trenéra, je to dobré, já s nimi nepočítal. Nastavil jsem nový systém, který je přizpůsobený stávajícímu kádru,“ vysvětluje.

Nový herní styl

To znamená, že v minulých letech byly veškeré akce hrané na zakončující vysokou Reisingerovou. Teď to bude trochu jinak. „Holky začaly spoléhat na sebe, začaly zakončovat z jiných pozic než přes pivotku. To je pro mě velká výzva,“ přiznává Pavelka, který se s bývalou trenérkou Marcelou Krämerovou zná delší dobu, ale informace o karlovarských hráčkách od ní nezjišťoval.

Trénuje se tři týdny

Karlovarské basketbalistky začaly trénovat 7. srpna s pozměněným kádrem. Na postu pět nebude pokračovat Julia Reisingerová, která bude působit v Barceloně. A dále Hana Šmídková, Tereza Matulková ani Andrea Andělová. Ze Sparty přišla Barbora Jindrová, Simona Sklenářová a Anna Rosecká.

„Zkoušíme ještě nějaké hráčky na doplnění kádru. Potřebujeme především sílu pod košem. Po turnaji ve Varech by měl být kádr dvanácti hráček hotový. Chuť do trénování a zápasů je, zkoušíme a myslím, že to dopadne dobře,“ předpokládá nový karlovarský trenér.

Ze začátku přípravy převažovala atletická a fyzická příprava, v průběhu, jak se blíží sezona, se to lámalo a začala převažovat hala, taktická hra, střelba atd. Hráčky absolvovaly také lékařské vyšetření. V současné době se přechází do rychlosti a výbušnosti.

Na úvod bylo soustředění v Sedlčanech. „Měli jsme k dispozici dvě haly plus samozřejmě atletika, bylo to napůl,“ říká Pavelka.

Sedm přípravných zápasů

V pátek začíná herní příprava prvním zápasem, kdy Vary odjíždí do sousedního Německa na palubovku bundesligového týmu Chemnitz Catz, 6. září sehrají další přípravný zápas v Praze s Basket Žabiny Brno a na domácí palubovce se představí nejprve v rámci velmi zajímavě obsazeného mezinárodního turnaje 8. až 10. září (účast potvrdily partnerská BA Sparta Praha, bundesligový SV Halle Lions a účastníci EuroCupu - švédský Basket Umea a DSK Basketbal Nymburk) a přípravu završí tradičně odvetou s Chemnitz Catz 13. září, po níž se fanoušci mohou těšit již na úvodní utkání extraligy ve středu 20. září proti týmu Nymburka.

Tomáš Pavelka skladbu přípravných zápasů neovlivnil, přišel k hotovému. „U každého klubu je to něco jiného, tady je naplánováno sedm přípravných zápasů, což by mělo stačit, soupeři jsou také ucházející. Nicméně já jsem zvyklý na větší počet zápasů, ale toto mi docela vyhovuje vzhledem k tomu, aby se vše naladilo ke startu sezony,“ dodává nový trenér karlovarských basketbalistek Tomáš Pavelka.