Keňská dominance v Karlových Varech. Těžký půlmaraton, ulevil si vítěz

Wilfred Kimitei vylepšil o sedm sekund předloňský nejlepší výkon krajana Elijaha Serema. Překonal jsem své osobní maximum a tak jsem velmi spokojen,“ sdělil České televizi vítěz závodu v cíli.

O vítězství musel velmi tvrdě bojovat, do cílové rovinky na nábřeží Osvobození vbíhala celá čtveřice běžců. Pod hodnotu předchozího traťového rekordu se dostali v mužském závodě i další tři Keňané. Edwin Kiplagat a Timothy Kimeli proběhli cílem shodně tři sekundy za vítězem a o jednu sekundu se dostal pod hranici 61 minut Evans Cheruiyot.

„Celkem těžký závod, bylo to nahoru, dolů, byly tam menší kopce a ty bolely. Jsem moc rád, že jsem zde mohl být, trať se mi velmi líbila,“ dodal vítězný Kimitei.

Jeho krajanka Yvonne Jelagatová loňské maximum jiné Keňanky Joyciline Jepkosgeiové pokořila o 48 sekund. „Jsem moc šťastná, jak jsem celý závod zvládla, zaběhla jsem traťový rekord a tím jsem potěšila svého vlastního trenéra,“ svěřila se vítězka.

Jelagatovou doprovodily na stupně vítězů Eutume Asefaová z Etiopie, jež také předčila dosavadní karlovarské maximum časem 1:08:40, a další Keňanka Marion Limová. „Když jsem nastoupila, viděla jsem, že Eutume prožívá velkou krizi, proto jsem zrychlila, nechtěla jsem se jí ani držet, ale předběhnout a doběhnout první.“

Nejlepší český běžec Jiří Homoláč dokončil závod patnáct sekund po nejrychlejší ženě. „Neměl jsem dnes moc den. Do čtrnáctého kilometru to šlo celkem dobře, ale potom mi úplně zvadly nohy a poslední čtyři kilometry to byl pochod smrti. Nevím čím to, možná nějaká alergie, protože mi to vždy v květnu přestane jít, tak uvidíme v červnu, snad se zlepším,“ přiznal Homoláč.

Nejlepší Češka Petra Kamínková doběhla na devátém místě časem 1:17:58 a opět porazila spolufavorizovanou Ivanu Sekyrovou, učitelku ze Sokolova.