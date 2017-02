Volejbalisté Karlovarska v generálce na Surgut hostí Odolena Vodu

Volejbalistům mistrovské Dukly, kteří se v extraligové tabulce trápí okolo pátého místa, se po celé utkání dařilo na servisu. Žádný set nedospěl do vyrovnané koncovky a mistr získal plný počet bodů za výhru 3:0 na sety.



„Liberec byl jednoznačně lepší, agresivnější, v podstatě to byli lvi, kteří nás roztrhali,“ přirovnal trenér Jiří Novák. „Nám se po úspěšném začátku přestalo dařit a Liberec nás svým kvalitním servisem dostal do situace, se kterou jsme si neporadili.“ Tři kola před koncem základní fáze extraligy zůstávají volejbalisté Karlovarska bezpečně druzí. Od třetího týmu Českých Budějovic je dělí šest bodů. A právě následující kolo už může rozhodnout o jejich konečném umístění v tabulce.

Hosté se pohybují na hraně postupu do play-off, a tak potřebují body jako sůl. Na hřišti soupeře jsou letos úspěšnější než v domácím prostředí, vyhráli už třikrát. Hráči Karlovarska jsou ale před svými příznivci mimořádně silní, v tomto extraligovém ročníku zvítězili v Hale míčových sportů celkem osmkrát.

Zápas mezi Odolena Vodou a Karlovarskem se bude hrát s balony Mikasa, které se používají v evropských pohárech. Už v úterý totiž volejbalisty Karlovarska čeká domácí odveta osmifinále Poháru CEV proti ruskému Surgutu.