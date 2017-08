Ten, jenž až moc vyrostl. Teď Haniku čeká v Brně tvrdý a drsný test

„Techniku jsem měl dobrou, ale problém byl v tom, že jsem byl od začátku docela velký a bojoval s tím, že mi motorka byla malá,“ říká dnes Hanika. „Výškový a váhový limit jsem pociťoval často, takže jsem se snažil o to dřív přidávat plyn, být rychlejší, stačit těm klukům na rovinkách, a z toho pramenilo hodně pádů.“

Karamboly stály za jeho koncem u KTM, rychle pominulo i podivné angažmá u týmu Platinum Bay Real Estate, a tak Hanika, jemuž se věštila skvělá budoucnost, loni v červnu z mistrovství světa zmizel.

Teď je ale zpět. Byť je to jen nádech v podobě jednorázové účasti na brněnské Grand Prix, kam jeho český tým Willirace dostal pozvání na divokou kartu. Nebude to však ve třídě Moto3, kde kvůli výšce trpěl, ale o kategorii výš. On sám teď ví: „Minulost hodnotím tak, že jsem se něco naučil, ale krok do větších motorek mohl přijít dřív.“

Bude to tvrdý, až drsný test.

Na stroji Moto2 Hanika trénoval jen dva dny, jeho časy při nedávném brněnském testu byly o dvě až o tři vteřiny pomalejší, než zajíždí elita. „Na startu je nás kolem třiceti. Nejlepších dvacet jezdí svá kola v jedné vteřině, takže když zrychlím o půl vteřiny, což očekáváme, možná se do dvacítky v cíli dostanu. Bodovaná patnáctka by byla neskutečná, ale od té jsem strašně moc daleko,“ říká upřímně Hanika.

Jak rychle se motocyklový život mění. Před čtyřmi lety, když vládl Rookies Cupu, se před Brnem kolem něj točily televizní štáby i novináři. Každý čekal, že tu vyhraje.

A vyhrál. Teď bude na Masarykově okruhu 21letý jezdec „do počtu“ a sám účast bere jako reklamu, kterak na sebe upozornit. Jezdí teď vytrvalostní světový šampionát endurance, teprve v úterý se vrátil ze závodů v Japonsku.

„Každý viděl, že Moto3 není kategorie pro mě. Jelikož teď jezdím větší motorky, mám na nich možnost ukázat, že mám osobně větší potenciál a že mi to víc sedí. Takže to určitě může být dobrá reklama, ale každý si dokáže představit, jak složité to pro mě v Brně bude, když mám tak málo odjeto.“

A tak se chce hlavně učit. Okoukat, jakou stopu volí v Brně ti nejlepší v dané třídě. A taky nenechat české fanoušky „vydechnout“, protože díky jeho účasti bude český jezdec v každé ze tří tříd. Možná je to předzvěst příští sezony. Hanika totiž přiznává: „Mám možnosti zůstat v endurance i jít do Moto2. Je to příjemné rozhodování, ale to finální je ještě přede mnou.“