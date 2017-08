Hanika se v Brně dral vpřed, a přitom se krotil: Raději zvolni

Vyhovovalo vám přerušení a to, že se zkrácený závod na šest kol dojížděl na mokru?

Čekali jsme na vodu, ale vyjelo se na polosuchou trať, na které byla stopa suchá. Raději mám sucho, nebo mokro. To, že pršelo, nám nahnalo nějaké pozice, na suchu bychom byli víc vzadu. Ale pocit z jízdy na suchu bych měl dobrý, kdybych se udržel jedné skupinky.

Co se stihne během přerušení?

Pracovali především technici, aby motorku změkčili. Vyměnily se gumy. Já si jen předělal slidery (chrániče kolen) se štítkem. A jelo se dál.

Neříkal jste si, že po restartu zkusíte víc zariskovat a přiblížit se bodované patnáctce?

Zkoušel jsem to, předjel jsem i hodně jezdců. Když jsem ale měl pár momentů, při kterých jsem skoro spadl, říkal jsem si, že musím v určitých sekcích zvolnit. Zatímco ostatní měli navrch, já neriskoval, bylo to zbytečné. To bychom teď tady smutně stáli.(usměje se)

Kdy jste zažil závod, při kterém se vyvěsila červená vlajka?

Ty jo, to už si nepamatuju. Nějaký pátek to bude, ale to k závodům patří. Počasí hraje roli a záleží, jak se tomu jezdci přizpůsobí. Bral jsem to tak, že primárním úkolem bylo dojet, někoho předjet a něco se naučit.

Jak byste zhodnotil celý závodní víkend při premiéře v Moto2?

Po tom, kde jsem byl na začátku tréninků, byl posun fakt veliký. V kvalifikaci jsem na kolo ztrácel dvě vteřiny a v závodě jsem dojel kousek za skupinkou, která měla body. Jasně, bylo to tím, že závod byl krátký, ale rozdíly na kolo nebyly veliké. Hlavně jsem rád, že jsem nejezdil poslední, ale normálně závodil, předjížděl jsem, bojoval jsem a bylo to super. Rád bych si to někdy zopakoval.

Jaký vás čeká program ve zbytku sezony?

Pojedu do konce sezony s tímhle týmem (český Willirace Team) španělské mistrovství a myslím, že bychom mohli být úspěšní. Jezdí tam třeba i Joe Roberts, který tam udělal nějaké bedny (v Brně dojel desátý), a tady jsem byl kousek za ním.

Uvažujete o další divoké kartě?

Šance asi je, ale musíme se domluvit s týmem, jestli by to mělo smysl. V tuhle chvíli jsou pro nás důležité závody ve španělském šampionátu, a kdyby to vypadalo dobře, mohli bychom o nějakou divokou kartu zažádat.