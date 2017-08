Druhý domov jezdců. Abraham popisuje, jak se žije v padoku

Takže kam ve středu povedou první kroky?

Do obytňáku. Tam si zanesu kufry, pak jdu do boxu, kde si vyzvednu skútr a pozdravím mechaniky. Zkrátka přicházíte někam, kde to dobře znáte a kde dobře víte, jak to funguje. Je to, jako když se vrátíte domů.

Spíte tedy v karavanu. Jaký je?

Nemám vlastní. Kdybych věděl, že v MotoGP budu tak dlouho, vyplatilo by se mi ho koupit. Takhle si ho - jako většina jiných - pronajímám. Je to dražší, ale přijedete na okruh a o nic se nestaráte. Vše je čisté, povlečené. Po skříních mám schované oblečení, takže nic moc nevozím. Je tam kuchyně, stůl, koupelna, záchod, ložnice i obývák.

Roky mívali obytné vozy i jezdci nižších tříd, teď už je to záležitost jen MotoGP. Proč?

Protože už jich bylo tolik, že na okruzích nebylo místo. A tak spí po hotelích. I když jeden chlapík rozjel byznys - doveze na okruh kamion, ve kterém jsou čtyři pokoje. A kluci si je pronajímají. Začínal s jedním kamionem a teď už má čtyři.

Se soupeři bydlíte těsně vedle sebe. Není to zvláštní?

Jsme izolovaní a taky rivalové, takže nějaké společné grilovaní neexistuje. Bavíme se spíš, když se potkáme před boxem či když jdeme na mítink bezpečnostní komise. A funguje pravidlo, že se mezi sebou baví Italové, Španělé mají skupinku, takže jako Čech zůstávám sám.

Odehrávají se tam mejdany?

Ne. Je to tam klidné, až bych řekl nudné. V padoku je i předepsaný noční klid, takže od deseti večer do sedmi ráno mechanici ani nesmějí startovat závodní motorky.

Jaké jsou hvězdy MotoGP?

Když se potkám s Rossim, pozdraví, pobavíme se. Je úplně v pohodě. Márquez mi nikdy nic špatného neudělal, ale není to můj favorit. Nemluvíme spolu. Lorenza spousta lidí nemá ráda, ale na mě je hrozně milý. Super je Dovizioso i Viňales. Jen Crutchlowa za to, jak se chová a co říká, nemusím. Panují tam vztahy jako v kterékoliv jiné práci - máte kolem sebe skupinu, kde je někdo borec, se kterým zajdete večer na pivo, a pak někdo, kdo je kretén.

Je poznat, že ti nejlepší ročně vydělávají miliony eur?

Když toho člověka potkáte, bohatství nepoznáte. Možná jen Iannone chce, aby to bylo vidět. Ale peníze jsou poznat na věcech, jako jsou právě obytňáky. Rossi má rovnou celý kamion, ve kterém jsou s ním i tři jeho nejbližší spolupracovníci. Má věrného druha Uccia, který s ním už spoustu let jezdí všude. Je super mít takového parťáka, ale ten člověk vyjde hodně draze. Musíte ho platit, platit za něj letenky, ale když berete miliony, tak to neřešíte. A pak jsou peníze vidět i na tom, že z okruhu odlétáte vrtulníkem. Ovšem přiznám, že už jsem taky přemýšlel, že bych to udělal, protože třeba odjezd z Mugella je obrovská tragédie. A ceny toho odletu vrtulníkem byly relativně nízko.

STUPNĚ VÍTĚZŮ. Tradičním rituálem nejlepších tří jezdců bývá při závodech silničních motocyklů stříkání šampaňským. Po závodě Moto2 při Velké ceně Brna si ho užívají (zleva) Andrea Iannone z Itálie, Španěl Marc Marquez a Stefan Bradl z Německa. Nechtěnou "obětí" se stala také jedna z hostesek.

Padok nejsou jen jezdci či mechanici, ale také sličné hostesky. Jsou mezi nimi zlatokopky?

Samozřejmě. Jsou holky, které tam chrápou už s pátým jezdcem, takže je to do očí bijící. Na druhou stranu pohledem dnešního světa zase nic tak špatného nedělají. Ale asi to nebude láska nadosmrti, když se znají dvě hodiny.

Někteří jsou jako námořníci a mají na každém okruhu jinou?

Zase to není tak, že by jim na každé štaci lezly z obytňáku jiné baby, ale samozřejmě jsou tam víc přelétaví. Opět je to stejné jako kdekoliv jinde. Jsou tam borci, kteří jsou věrní své partnerce. Jsou tam i ti, kteří holku mají, ale je jim to jedno. Pak jsou svobodní, co nikdy nic. A svobodní, co zase pořád něco.

Stravujete se v týmových restauracích, tzv. hospitality. Jsou některé z nich vyhlášené?

Je pár týmů, kde se konají party, hraje tam i DJ. Ale zároveň není žádné místo, o kterém by všichni říkali: Hej, tam musíme zajít. Někde občas dělají pizzu, kterou po padoku roznášejí, jinde zase mají zmrzlinovače, ale nic vyhlášeného.

Byl jste někdy nespokojený s kuchařem?

Ano. Ten člověk byl kamarádský, akorát neuměl vařit, což je u kuchaře docela problém. Dělal věci z konzerv, které jen ohříval. Snažil se to načančat, aby to vypadalo jako luxusní jídlo, přidával jednohubkové lžičky, ale pořád to bylo jen z konzervy. Teď se máme super, s kuchařem panuje absolutní spokojenost.

Valentino Rossi se podepisuje fanouškům v padoku.

Vím, že v F1 je padok hodně uzavřený a elitářský, ale v MotoGP panuje šrumec. Je to i kvůli počtu stájí ve všech třídách.

Ale měli by na tom zapracovat jako v F1. Když jedete na skútru, tak je tam mnohdy tolik lidí, že se to nedá. Skočí vám před kola, nedívají se. Na druhou stranu to chápu, protože chci také pozvat své sponzory a známé, aby se přišli podívat do padoku. Ovšem Rossi, Márquez trpí. Kolem nich je šrumec, a když se jednomu člověku podepíšou a druhému ne, jsou za blbce.

Potkáváte celebrity?

Nejezdí jich tolik, kolik bych u MotoGP čekal. Ale viděl jsem párkrát Toma Cruise, bavil jsem se s basketbalistou Michaelem Jordanem. Poznal jsem se s bývalým španělským králem Juanem Carlosem - v Jerezu procházel kolem našich boxů a vešel dovnitř. Jeho syn mi pak shodou okolností předával cenu za výhru ve Valencii. Bavil jsem se i s princem Harrym - jsou to zajímavé chvíle.