Doufám, že jsem větší profík, říká Abraham

Kvůli vykloubenému palci na levé noze se poslední vystoupení Karla Abrahama v Brně změnilo v peklo. Doktoři tehdy motocyklovému závodníkovi zakázali injekci, která by postiženou část těla umrtvila. Prášky proti bolesti by zase mohly ovlivnit jezdcovu soustředěnost. A tak český pilot trpěl. Cílem závodu MotoGP projel beznadějně poslední, vítězný Jorge Lorenzo mu málem nadělil celé kolo.

Vzpomínky na srpen 2015 jsou fuč. Do letošní brněnské Velké ceny, která v pátek odstartuje volnými tréninky, vyrazí zcela jiný Abraham. „Nabral jsem spoustu zkušeností. Vím, co znamená jet v jiném, nezávislém týmu,“ poví 27letý závodník, který v letošní sezoně královské kubatury jezdí za tým Pull&Bear Aspar. „Trochu na mě zatlačili ve změně přístupu. Ne že bych ho měl špatný, ale prostě dělám určité věci trochu jinak.“

Chcete konkrétní příklad? Pozměnil trénink, ve kterém dřív zanedbával rehabilitaci. „Po operaci ramene jsem ji dělal, ale později jsem se tomu už tolik nevěnoval. Tělo teď nemám srovnané a nedělám pohyb úplně správně, jak bych měl,“ připouští brněnský rodák.

„Před pár měsíci jsem začal znovu chodit na rehabilitace, abych se spravil, což na trati může udělat nějakou desetinku.“ Zjednodušeně - stal se z něj větší profík? „Doufám, že ano,“ pokývne aktuálně 19. muž klasifikace MotoGP, který měsíční pauzu vyplnil dobrodružnou výpravou.

S kamarádem vyrazil na desetidenní motocyklový čundr. „Projeli jsme Polsko, Bělorusko, Ukrajinu, Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonii, Kosovo, Albánii, Černou Horu, Srbsko, Bosnu, Chorvatsko a Maďarsko,“ vyjmenovává Abraham a spíše než závodníka připomíná geografa.

„Je to nejlepší způsob, jak si vyčistit hlavu. Přemýšlel jsem nad školou, nad prací, nad věcmi, které musím vyřídit, nad závody. Když jsem jel, podíval jsem se na něco hezkého v okolí. Předjížděl jsem auta, k tomu zatáčky. Úplně jsem zapomněl na předchozí problémy.“

Problémy je možná až příliš silné označení. Alespoň pokud se bavíme o Abrahamově závodní kariéře. Po letech soužení na podprůměrných motorkách v MotoGP i loňské sezoně v superbicích si techniku - netovární ducati - a tým pochvaluje.

Slouží i zdraví, na konto mu přibývají body. V takové pohodě před domácím závodem dlouho nebyl. „Měl jsem tu relativně vždycky smůlu, letos se to snad obrátí,“ věří dlouholetý účastník seriálu mistrovství světa.

Z deseti startů na Masarykově okruhu viděl cílovou šachovnici jen v polovině případů. V letošní sezoně se však pozvolna vymaňuje ze škatulky jezdců, kteří příliš často padají. Z devíti závodů jich dokončil sedm, pětkrát bodoval. „Ani závody, kdy jsme byli na 16. nebo 17 .místě, nebyly špatné. Zajížděli jsme dobré časy, jen jsme neměli body, což je hrozně frustrující,“ přizná Abraham. „Uvidíme, jak to bude vypadat teď o víkendu.“

Kromě toho, že se šampionát v Brně překulí do druhé poloviny, započínají se jednání o budoucnosti jezdců. A nejinak tomu je i u Abrahama, který touží setrvat v elitní společnosti. „Je to na dobré cestě, ale nechci to dál rozmazávat, abych to nezakřikl,“ uzavírá.