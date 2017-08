Abraham bavil Brno, vzdoroval i Rossimu. Měl jsem i na desítku, věděl

V elitní desítce se pohyboval většinu divokého závodu, ve kterém všichni piloti vyměnili motorky. Na osychající brněnské trati Abraham srdnatě vzdoroval jezdcům s kvalitnější technikou.

Odměnou mu nakonec byly tři body, které by před víkendem na Masarykově okruhu bral všemi deseti. „Ale je to takové hořkosladké,“ přiznal brněnský rodák.

Jak to?

Po tom, co jsme vyměnili motorku, tak hned po nějakých dvou kolech jsem zaznamenal technickou závadu, která přetrvávala až do konce. Naštěstí se to nezhoršovalo, takže jsem závod mohl dojet. Mohl jsem ho dojet i velice slušně, ale na výjezdech motorka nefungovala tak dobře, jak by měla, a tam mi bohužel všichni trošičku ujížděli. Na rovince nebo top speedu to už bylo v pořádku.

Co to bylo za závadu?

Já bych to rád řekl, ale dostal jsem zákaz to říkat. Když se zeptáte fanoušků u trati, tak vám řeknou, co to bylo. Kdo rozumí motorkám, ten to musel vidět.

Motorku jste v boxech měnil po třetím kole, záhy jste se ocitl na čtvrtém místě. Zaregistroval jste, že se pohybujete tak vysoko?

Nevěděl jsem to. Jet na bednu by bylo skvělé, možná kdyby tam technický problém nebyl, třeba bych Reddinga a Espargara předjel a mohl jsem chviličku být druhý, ale bohužel to nešlo. I když jsem na brzdách byl lepší, oni mě na výjezdu trošičku ujeli a měli malinký náskok.

Postupně jste se propadal, v samém závěru vás ještě předjel Zarco.

To mě štve! Na tom výjezdu jsem měl přidaný plný plyn dřív než on, ale stejně mi poodjel a projel cílovou páskou přede mnou. Bohužel to k závodům patří, moji mechanici pracovali úplně skvěle a tohle nemohli ovlivnit. S umístěním jsem spokojený, ale je trochu frustrující, že tento závod klidně mohl být určitě do desítky. Anebo aspoň o nějakou pozici výš, protože Alex Espargaro, na kterého jsem si věřil, dojel osmý. Tam někde jsme se moli pohybovat, což by byl super výsledek. Ale i tak jsem rád, byl to super víkend.

Kdybyste vyměnil stroj o kolo dřív jako vítězný Marc Márquez, klidně ta desítka mohla klapnout. Rozebíral jste to s týmem?

Možná jo, možná ne. Ano, mohli jsme do toho jít dřív, protože trať na to byla připravená, ale potom vzniká další otázka: Nebylo rovnou lepší odstartovat na suchých gumách? Ztratil bych během dvou kol třicet nebo dvacet vteřin, což už by byla bedna. Nikdo to nerisknul, ale možnost to byla.

Při výměnách v boxech to bylo dost hektické, Iannone dokonce upadl.

Všiml jsem si toho, protože jsem projížděl okolo a pokácel tam toho dost. Dokonce i nějaký mechaniky z vedlejšího týmu. Je to vtipné a úsměvné, ale stát se to může, protože to v boxu klouže a všichni se snaží mít co nejrychlejší výměnu, která se mně osobně povedla.

Jak se vám kroužilo v první desítce?

Měl jsem výhodu, že jsem jel s Readdingem a Alexem Espargarem, takže jsem se, nechci říct vyvážel, ale měl jsem vzor před sebou. Věděl jsem, kde jsem rychlejší a kde ztrácím. Inspiroval jsem se u nich a závod mi to ulehčilo.

Když vás postupně předjížděli závodníci s lepší technikou, nepanikařil jste. Lze to brát jako známku toho, že jste zkušenější?

Zkoušel jsem se přitáhnout, pak se mi povedlo i předjet, ale už jsem měl ten technický problém. Readding mi na výjezdech trošku ujel a já neměl šanci ho v nájezdu předjet. Musel jsem vyloženě čekat na jeho chybu, abych v zatáčce byl hned za ním a poslat mu to tam. Normálním klasickým předjetím to nebylo možné.

Jak vám bylo, když jste nějakou dobu za zády držel i fenomenálního Rossiho, který pozdě vyměnil motorku?

Je to běžný závodník. Porazit ho by bylo super, ale k čemu to je, když bys pak nezajel nějaký výsledek? Je ale pravda, že jsou jiní lidi a adepti, kteří by měli strach ho mít za zády. (usměje se)

Naopak vás na trati docela ostře předjel Ital Petrucci.

Šel tam trochu tvrději a poslal mi to tam. Sice to bylo nebezpečné, ale mě to nevadí. Takové závody mě baví. Nešel bych si stěžovat na rozdíl od jiných jezdců, kterým vadí jenom škaredý pohled. Takové závody se mi líbí, když je to drsňácké... Přestože se dostal přede mě, takhle by to mělo vypadat.

Přestože v Brně byly složité podmínky, moc se nepadalo a vy jste přesto dosáhl na body. Považujete si takového výsledku víc?

To je velké plus celého závodu, že nikdo přede mnou nespadl. Jsem nadšený ze 13. místa, ale vnitřně mám pocit, že - ne mým zaviněním a ne zaviněním týmu - to mohlo být o pár příček výš a mohli jsme říkat: „Brno, domácí trať, kde jsme dali jsme TOP10.“ Ale jak mi zase řekla přítelkyně: „Mohl jsi spadnout, nebo tě ten technický problém mohl úplně zastavit.“

Pomůže vám tenhle víkend ve vyjednávání kontraktu v MotoGP na příští sezonu?

Určitě to tomu pomůže, ale nemyslím si, že průběh víkendu by nějak výrazně ovlivnil naše jednání.

Jednáte se současným zaměstnavatelem (Pull&Bear Aspar Team)?

Ano, bavíme se s tímhle týmem. A jsme předdomluvení.