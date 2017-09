Navrátil o svém týmu: Pro kluky je novinka, že se vše točí kolem nich

Každá éra má svá pravidla - a s jejím koncem se podmínky mění. Což obsahuje jak klady, tak úskalí.

„Je to jiné. Kluci většinou věděli, že se třetí a čtvrtý hráč až na výjimky na kurt prakticky nedostane. Teď šanci mají,“ říká Navrátil. Od roku 2006, kdy týmu pro Davis Cup šéfuje, v něm vždy vyčnívala dlouhodobá česká jednička Tomáš Berdych a srdcař Radek Štěpánek. Zvládali dvouhry, váleli spolu v deblu.

Nyní se v upršeném Haagu časy mění. V baráži proti Nizozemcům půjdou od pátku do akce jiní. Jednička Jiří Veselý a spolu s ním Lukáš Rosol, Adam Pavlásek a specialista na čtyřhru Roman Jebavý.

Jaroslav Navrátil a Lukáš Rosol už spolu v Davis Cupu zažili leccos. Co se stane v Haagu?

„Chtěl bych, aby se síly rozložily na všechny. Aby třeba Jirka nehrál všechny tři dny jako za domácí Robin Haase,“ plánuje Navrátil. „Počkáme podle průběhu. Ale celkově je to určitě novinka: vždycky se to točilo kolem Berdycha a Štěpánka, teď se to točí kolem nich. Kluci jsou rádi. A uvidíme, jak se s tím vypořádají.“

Tým pod Navrátilem úspěšně absolvoval již dvě série o udržení: v roce 2011 v Rumunsku a předloni v Indii. Kapitán ani do třetice nečeká nic snadného.

„Hrají doma, dali proti nám antuku, mají silnou jedničkou. Haase je v Top 40 a taky je velmi silný v deblu. Bude to těžký mač,“ říká. „My jsme vždycky měli buď Radka, nebo Tomáše, nebo oba. Berdych je pořád náš první hráč, Radek má strašně zkušeností. Tohle je zkouška pro ostatní, aby přešli přes - a to musím říct - průměrné Nizozemsko. Ano, jsou doma, ale je to průměrný tým.“

O tom, že do pátečních dvouher pošle Veselého, nepochyboval, pro Rosola pak rozhodly zkušenosti. A co by to bylo za kapitána, kdyby oběma nevěřil.

„Jirka má letos na antuce velice dobré výsledky, čekám od něj i dobré utkání v Davis Cupu. Vždycky říkal, že je nervózní, ale já věřím, že konečně prodá to, co umí,“ hecuje svoji jedničku. A Rosol? „Lukáš mě v posledních zápasech v Davis Cupu přesvědčil, sehrál perfektní duely proti Zverevovi v Německu nebo s Tsongou v Třinci.“

O tom, jak důležité bude rozhodit domácí eso Haaseho, se netřeba rozepisovat. Větší „záhadou“ je nizozemská dvojka Thiemo de Bakker.

„Má spoustu zkušeností, z dobrých turnajů i z Davis Cupu. Ale poslední měsíce hraje jen turnaje Futures,“ připomíná Navrátil de Bakkerův výkonností sešup. „Dělá chyby, ale taky dovede odehrát velice dobré zápasy. Nebude mít co ztratit, ovšem kvalita by měla být na straně Jirky.“

To, že Veselý v pátek začne, Navrátila potěšilo: „Jsem rád. Doufám, že první bod uhraje a Haase bude ještě nervóznější. Oni ho musí dát na všechny tři dny, musí udělat tři body.“

Narýsované to mají Češi tak, jak si plánovali. Zbývá jen „detail“, ovšem ten nejpodstatnější. „Abychom byli i v neděli spokojenější než domácí,“ vyhlíží Navrátil další barážový úspěch svého kapitánství.