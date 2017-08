Nejsem holub, co by se nechal předjet, glosoval Fuksa jasné vítězství

Na „pětistovce“ je držitelem neoficiálního světového rekordu.

Svou nejoblíbenější distanci vyhrál při nedávné mistrovství Evropy na plovdivském kanále, v minulosti si neolympijskou trať podmanil na světovém šampionátu v Miláně.

Nedaleko Řípu tak obhajuje titul, opět je favoritem na zlato. V rozjížďce svou extratřídu zase jednou jasně ukázal. „Můj plán bylo zvítězit, povedlo se. Teď budu mít volné odpoledne, maximálně s volným tréninkem.“

Počínal jste si dominantně, vyhrál jste s velkým náskokem. Jak závod probíhal?

Podle toho obsazení jsem doufal, že by to mělo vyjít a že postoupím přímo do finále. Samozřejmě kluci ze začátku hodně rychle vypálili, což mě maličko rozhodilo. Ale já vím, že si vždycky docela šetřím síly na druhou polovinu. Tam jsem jenom zrychlil a hnedka jsem jim ujel, takže pak jsem věděl, že zvítězím, a šetřil jsem co nejvíc sil. Kluci do mě ke konci šli, ale já jsem věděl, že už je to v pohodě.

Všiml jste si dlouho dotírajícího Uzbeka Vadima Menkova?

Jo, jo. Věděl jsem samozřejmě o všem. Jsem se několikrát koukal. Rozhodně nejsem holub, že bych se nechal předjet.

Opět jste potvrdil, že vám pětistovka vyhovuje.

Už od juniorů mi tady ta trať hrozně sedí a hrozně mě baví. A vždy když na ni jdu, tak skoro nejsem vystresovaný, protože vím, že na ni mám natrénováno, umím ji jet a tak. Cítím se na ní jako doma. Je to pro mě nejoblíbenější distance a jenom škoda, že není na olympiádě.

V čem je pro vás pětistovka příjemnější než kilometr?

Je to kratší, to rozhodně. Jede se to kratší dobu. Asi to taky méně bolí. Bolí to samozřejmě, ale oproti kilometru je to v uvozovkách pohodička.

V sobotu vás čeká finále závodu na kilometru. Už jste s otcem a dědou (Fuksovi trenéři) nachystali taktiku?

Vůbec jsme se zatím o taktice nebavili. Soustředil jsem se na dnešek, na dnešní rozjížďku. Ani teď na to nemyslím, co bude zítra. Jsem rád, že jsem postoupil rovnou do finále. Čeká mě už jenom poslední kilometr a poslední pětistovka v letošní sezoně, prostě to pojedu na plné pecky.

Těšíte se na rachot z tribuny, která je na víkend vyprodaná?

Snažím se na to vůbec nemyslet, ale doufám, že zítra tribunu konečně uslyším. Je to slabé, pořád je to slabé (žertovným tónem). Čekal jsem větší bordel a doufám, že zítra a pozítří bude. Ať se diváci hrozně snaží, protože já nic neslyším.