Další medaile na kilometru. Bronz získal deblkajak Špicar, Havel

Deblkajakáři Špicar a Havel si ziskem cenného kovu před domácím publikem vynahradili zklamání z loňských olympijských her v Riu de Janeiru, kde Havla oslabila střevní viróza a žaludeční problémy. Po utrápeném semifinále dnes oběma členům elitního českého čtyřkajaku jízda výborně vyšla.

„Já se skoro celý závod nedíval, tak jsem doufal, že v cíli to dopadne, protože se nám fakt jelo dobře. Skoro bych řekl nejlepší jízda, co jsme letos předvedli,“ řekl Špicar. Jeho parťák cítil, že se pohybují kolem třetího místa. „Ve finiši jsem se trochu bál, protože jsem věděl, že Slováci budou mít hodně silný finiš. Ale když jsem viděl, jak Němci vytuhli, říkal jsem si, že už to snad nějak dopadne,“ uvedl Havel.

Druhá polovina elitní posádky čtyřkajaku Radek Šlouf a Jan Štěrba skončili na deblkajaku na pětistovce sedmí. Společně s Havlem a Špicarem odpoledne ještě absolvují semifinále K4 na nově olympijské pětistovce.

Sedmé místo vybojovaly na kilometru i mladé deblkajakářky Štěpánka Sobíšková a Barbora Galádová. Deblkanoistky Jana Ježová a Lenka Součková byly na poloviční trati deváté.