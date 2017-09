Kaňkovský vyhrál cyklistickou Velkou cenu města Hradec Králové

Kaňkovský je suverénem Velké ceny města Hradec Králové - jako první v historii ovládl městské kritérium počtvrté. “A příští rok se určitě pokusím o triumf popáté,” netajil bývalý mistr světa v omniu.

Čtvrteční odpoledne patřilo v Hradci Králové cyklistům - okruh s délkou 1,2 km postupně otestovali závodníci v kategorii žáků, kadetů i juniorů, představili se také amatérští závodníci. Kategorii Elite suverénně ovládl loňský šampion Alois Kaňkovský.

“Chystal jsem se na závod s jasným cílem - vyhrát. S klukama jsme si ani nemuseli nic říkat, okamžitě pochopili, že musíme jet vepředu,” popisoval vývoj závodu, jehož část absolvovali cyklisté v dešti. “Když jsme viděli, že jdou těžké mraky a déšť, poskládali jsme se na čele a jelikož nám to na vodě opravdu jede, táhli jsme to zepředu. Když začalo pršet, rozjeli jsme docela svižné tempo a viděli, jak kolem nás závodníci odpadají, takže nám to vyšlo, jak jsme chtěli. “

East Bohemia Tour Program: Pátek 8. 9.

Lázně Bělohrad: 14:00 - 1. etapa East Bohemia Tour UCI 2.2 Sobota 9. 9.

Opočno: 11:00 - Hobby maraton Grand Prix Královéhradeckého kraje, 13:00 - 2. etapa East Bohemia Tour UCI 2.2

Týmová taktika Elkov Author slavila úspěch. “Je to náš domácí závod, nic jsme nepodcenili,” dodal Kaňkovský. Společnost týmových kolegů na stupních pro nejlepší ho potěšila. “Kluci mi to udělali lehčí, jelikož jsme si vlastně jeli svůj vlastní závod, ale i pro ně bylo lepší, že jsme se střídali v čele, nenastupovali jsme a jeli furt vepředu. Bylo to jednodušší.”

Vítězství ve čtvrtečním kritériu zajistilo Kaňkovskému žlutý dres pro navazující East Bohemia Tour, dvouetapový závod zařazený do 2. kategorie UCI Europe Tour. Celkem čeká na cyklisty v pátek a sobotu 342 kilometrů napříč Královéhradeckým krajem.

První etapa se uskuteční v pátek 8. září u Lázní Bělohrad. Peloton v rámci první etapy absolvuje jedenáct okruhů dlouhých 15,5 km a projede přes obce Tetín, Vidoň, Červená Třemešná, Dobeš, Lukavec u Hořic a Černín. Start i cíl je situován v Lázních Bělohrad. Celkového vítěze East Bohemia Tour korunuje závěrečná sobotní etapa v Opočně a okolí. Trať dlouhá 171 km vede tradičně přes Orlické hory.

Ještě před elitními cyklisty se na stejnou trať vydají hobby závodníci v rámci Hobby maratonu Grand Prix Královéhradeckého kraje.