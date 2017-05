Češi společně se Slováky a Maďary kandidují na ME házenkářů

O první termín se uchází pět dalších soupeřů, o druhý čtyři. Hostitele vybere Evropská házenkářská federace EHF na kongresu příští rok v červnu v Edinburghu.

O ME 2022 projevily zájem Belgie se Španělskem a Francií, Dánsko s Německem a Švýcarskem, Rusko s Běloruskem, Makedonie a Litva. Z šestice uchazečů nejspíš vypadne Makedonie, která je jediným kandidátem na pořadatelství ženského šampionátu v témže roce. Litva s Makedonií kandidují i na ME 2024, kromě nich podaly přihlášku ještě Dánsko se Švýcarskem a samostatně Německo.

Česká republika by v případě úspěšné kandidatury měla podle předběžných plánů hostit dvě z šesti základních skupin i vyvrcholení turnaje, jež by se konalo nejspíš v Praze. Jako tým pořadatelské země by Češi měli automaticky zajištěnou účast.

Na loňský šampionát svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše nepostoupili, o účast na příštím ME v Chorvatsku bojují v kvalifikaci. Závěrečný turnaj v roce 2020, kdy počet účastníků vzroste ze současných 16 na 24 týmů, společně uspořádají Rakousko, Norsko a Švédsko.