Chyběla lehkost v útoku, vzývá pardubický Švrdlík návrat pohody

Po středeční výhře jeho týmu 72:63 je stav semifinále vyrovnaný 1:1 na zápasy (hraje se na čtyři vítězství). Jenže teď budou mít dvakrát výhodu své haly děčínští Válečníci. A v ní bývá pořádně živo.

„Už jsem tam pár play-off odehrál, takže vím, co nás tam čeká,“ říká Švrdlík.

„Dašická teď taky žije, nebude to až taková změna, že bychom šli z komorního prostředí do ‚pekla‘. Budou se cítit doma, ale my už jsme tam uspěli. Nemusíme tam jezdit s nějakou obavou,“ míní.

Třetí utkání je na programu v sobotu od 18 hodin a čtvrté v neděli v tutéž dobu.

„Máme na to dva dny. Podíváme se na videu, co nám chybí do optima, které jsme předváděli v průběhu této sezony. Když to vyladíme, nebude v Děčíně problém a třeba to sem přivezeme za stavu 3:1,“ věří pivot.

V první řadě bude nutné nepřistoupit na urputný styl, ve kterém se děčínská skvadra kouče Budínského vyloženě vyžívá.

„Jim vyhovuje, když se 40 minut bojuje. My se jim v tom musíme vyrovnat, ale nesmíme se tím nechat strhnout. Myslím, že jsme basketbalovější, a když se toho budeme držet, budou to s námi mít těžší,“ domnívá se Švrdlík.