Byli jsme schopní se trefit, těší Švrdlíka po první bitvě o bronz

Do odvety, jež se hraje v pondělí 22. května od 18 hodin v Pardubicích na Dašické, si po výhře 88:67 nesou náskok jedenadvaceti bodů. Museli by prohrát přesně takovým rozdílem, aby se vůbec prodlužovalo; nižší vítězství Slezanů nebo jakýkoli příznivější výsledek z pohledu Beksy jí přiřkne cenný kov.

„Nebereme to tak, že už je rozhodnuto - nečekali jsme, že tady vyhrajeme o tolik. Ještě je před námi jeden zápas. My už se také viděli ve finále, jak nám celou sezonu šlo, a nedopadlo to. Takže nic nechceme podcenit a i do odvety půjdeme naplno,“ prohlásil po zápase pardubický pivot Kamil Švrdlík.

Opavě ze zdravotních důvodů na palubovce scházeli křídelník Vlček a pivot Gniadek, přičemž zejména nepřítomnost důrazného Gniadka v blízkosti koše byla pro Slezany citelná. Pardubice tu dominovaly.

Trápily se však s jednoduchými pozicemi včetně šestek. Co však Bekse šlo, to byly trojky. I domácí za úvodní periodu dvě proměnili, jinak ovšem trefovali především obroučku. Opavany srážely také nepřesné kombinace, jež v několika případech vyústily v „airbally“ bez adresáta.

V dalším průběhu se hostům nedařily dopichy, ale mohlo jim to být vcelku jedno, protože Slezané lpěli na komplikovaných pokusech z perimetru a nedávali je. Pardubický Pandula naopak po učebnicové sérii nahrávek zvyšoval trojkou na 27:19 pro Beksu.

Opava si v těch chvílích ubližovala i mizerným driblinkem a trenér Czudek si raději vzal svůj druhý time-out v zápase, aby svoje šiky znovu seřadil. Východočeši měli náskok, nicméně celkové skóre zůstávalo na nízké hladině, protože se oba soupeři předháněli ve ztracených balonech. Do poločasu se Beksa nakonec přece jen utrhla na dvouciferný rozdíl a získala jej pro sebe nadějným poměrem 44:30.

„Byli jsme schopni se trefit. Co nám nepadalo v semifinále, to jsme teď byli schopni dát. I z dálky, což nám otevřelo pozice pod košem. A to se těžko brání,“ podotkl Švrdlík.

Pardubičtí měli i po pauze nadále drajv, po trojce Walla už byl rozdíl dvacetibodový 53:33. Opavané se s tím sice ještě snažili něco udělat, snížili, ale hosté se znovu nadechli a protivníka dorazili. Závěr dohrávali takticky.

„Věděli jsme, že Opava je doma velmi silná a že je tu vždy skvělá divácká kulisa. Od úvodu jsme však měli mírně navrch. Hráli jsme dobře v obraně, to nám dodalo klid a sebevědomí. Ale jsme si vědomi, že je to jen poločas. Soupeř má velký útočný potenciál, druhé utkání chceme zvládnout,“ uvedl pardubický asistent Tomáš Bartošek.