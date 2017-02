Prostějov jsme zvládli v pohodě, oddechl si Švrdlík s bronzem na krku

„Jednoznačně bylo vidět, že jsme k utkání od začátku přistoupili zodpovědně. Tři roky zpátky jsme zažili v Brně podobnou situaci, kdy jsme v semifinále prohráli s Děčínem a zápas o třetí místo, ve kterém jsme byli favorité, jsme taky prohráli. Tentokrát jsme to nechtěli připustit,“ uvedl pro klubový web rozehrávač Lukáš Kotas.

Orli zdaleka nepřipomínají tým z úvodu sezony, který trápil takřka všechny protivníky, včetně Beksy. Ta na Hané loni v listopadu dokonce prohrála.

Tentokrát vydržel vyrovnaný stav jen necelé dvě a půl minuty. Kvůli finančním problémům klubu se klíčová osa prostějovského týmu rozlétla do jiných klubů a nově povolaní cizinci nejsou zatím adekvátní konkurenceschopnou náhradou.

„Co jsem tu sám zažil, vždycky tady byla spíš česká sestava, teď je tu hodně Američanů. Opravdu jsme nevěděli, co od nich čekat, pořádně jsme neznali jejich akce. Nicméně oni hráli hodně individualisticky, maximálně nějaké kombinace ve dvou hráčích. Řekl bych, že jsme to zvládli v pohodě, nebyl žádný problém,“ uvedl pivot Kamil Švrdlík, dříve prostějovský, dnes pardubický.

Při současné kvalitě a formě kádru by se Prostějov mezi poslední pohárovou čtyřku pravděpodobně ani nedostal, pokud by nebyl pořadatelem. To Beksa si cestu vydřela těžkými duely, a také proto je její umístění zasloužené.

„Bronzová medaile, kterou jsme získali, není za to, že jsme porazili Prostějov o 40 bodů. Ona je i za předchozí vítězství v Kolíně a v Děčíně, což nebylo jednoduché. Řekl bych, že žádný tým neměl těžší cestu do finálového turnaje,“ dodal Švrdlík, s 19 body nejlepší střelec sobotního utkání o bronz, který Beksa získala po loňském prvenství.

Pohár si letos přisvojil hegemon ligy z Nymburka, pro něhož to byl jedenáctý triumf v historii.