Welsch je legenda i vzor, blahořečí končícího kapitána Novák

„Byl jsem u toho, když Jirka a Luboš Bartoň v roce 1999 vyletěli jako komety. To byl i jeden z důvodů, proč jsem si nenechal ujít možnost jít dnes do šatny a být u toho, když Jirka končí. Byl jsem na začátku i na konci,“ řekl Novák v rozhovoru pro ČTK.

Pro bývalého spoluhráče z národního týmu měl jen slova uznání. „Měl dlouhou a krásnou kariéru. Není moc hráčů, kteří hráli na pěti evropských šampionátech. Měli jsme spoustu výborných hráčů a hráček, kteří hráli na olympijských hrách a mistrovstvích světa. Ale Jirka je určitě mezi těmi nejlepšími. I díky svému přístupu, kdy byl vždy tím správným vzorem pro mladé. To je neměřitelná hodnota. Jedna věc je být hráč a jiná být příkladem pro malé kluky, kteří si říkají, kéž bych jednou byl jako on. Už teď se zařadil mezi legendy českého a československého basketbalu,“ míní Novák.

Loučí se i Zaza Stejně jako sedmatřicetiletý český kapitán Jiří Welsch se s reprezentačními barvami rozloučila i další výrazná postava evropského basketbalu - Zaza Pačulija. Třiatřicetiletý pivotman s gruzínským týmem nepostoupil do play-off, přestože jeho tým dokázal na úvod EuroBasketu překvapit Litvu. Vyhlášeného tvrďáka teď čeká druhá sezona v Golden State, se kterým bude obhajovat titul z NBA. V nejlepší lize světa působí Pačulija s přestávkou od roku 2003.

Ocenil zejména to, jak Welsch přistupoval k národnímu týmu, což dnes není samozřejmostí, zvláště když se české reprezentaci letos omluvilo hned několik hráčů.

„Dříve byli hráči nešťastní, když nebyli nominovaní, dnes se hráči z někdy opodstatněných a někdy méně opodstatněných důvodů omlouvají. To není problém jen českého basketbalu a celkově. Musí se však brát každý případ individuálně. Někdy může být důvod vynechat národní mužstvo, ale měly by to být výjimky ze seriózních důvodů. Je to citlivý problém. A to neříkám jako představitel FIBA, pro kterou je důležité, aby všichni hráči byli u toho. Spíš to říkám jako soukromý názor. Hráči by si národního dresu více vážit jako Jirka,“ dodal Novák.

Věří, že ve Welschovi je potenciál, aby se z něj v budoucnu stal úspěšný basketbalový manažer, jako se to povedlo jemu.

„Je to cílevědomý člověk, co to má v hlavě spočítané, jinak by nehrál v NBA. Také umí jazyky, takže potenciál má. Důležité je umět si najít své místo. Já věděl, že nikdy nechci být trenér, a podařilo se mi najít jinou roli. Jirka je teď v našem vzdělávacím projektu Time Out, kde dáváme hráčům manažerský impulz. Je tam možná získat manažerský základ a já mu budu držet palce, aby se prosadil ve funkci, kterou si vysní. Předpoklady pro to má,“ míní Novák.

Jiří Welsch (vlevo) vypráví o svém zapojení do projektu Time Out, naslouchají mu Fraser McLeay z univerzity Northumbria, ředitel evropské části FIBA Kamil Novák a bývalá skvělá hráčka Maria Stěpanovová.

Nesouhlasí s tím, že by český tým na evropském šampionátu propadl a Welsch se tak loučil neúspěchem.

„Je třeba vzít v úvahu, že dříve nebyla samozřejmost hrát na mistrovství Evropy. Už účast je úspěch. Samozřejmě si kluci představovali lepší výsledek, ale neřekl bych, že propadli. Bylo to zhruba na úrovni toho, co se dalo očekávat. Rozbor si musí udělat federace a trenér, ale nemyslím si, že by se Jirka loučil neúspěchem. Zítra se na to už bude dívat jinak a myslím si, že bude rád, že tady byl,“ dodal.