Japonec Muramacu na Czech Open zničil dvanáct stolních tenistů

dnes 7:40

Jak se řekne japonsky „nezastavitelný“? Juto Muramacu. Devatenáctiletý stolní tenista si podmanil celé Czech Open, které v neděli vyvrcholilo v Olomouci. Nejprve vyhrál všech šest zápasů v kategorii do 21 let a pak to zopakoval i mezi muži.