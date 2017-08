Český dráhař Babor je juniorským mistrem světa ve scratchi

„Po projetí páskou jsem pustil trochu slzu, hned jsem jel za trenérem a za rodiči. Zatím tomu ještě nemohu pořádně uvěřit,“ řekl na svazovém webu Babor.

„Cítil jsem jistě nějakou možnost, ale spíše jsem byl smířen s tím, že to vyjít nemusí. Scratch je totiž velká loterie. V závodu byl prakticky stále někdo nebo nějaká skupinka odjetá a já začínal být trochu nervózní. Do úniku jsem se však nechtěl pouštět, věřil jsem ve svůj spurt a nakonec to vyšlo,“ konstatoval juniorský šampion.

Na MSJ v Itálii ho čeká ještě omnium a madison. „Tam jsou medaile dál, ale snad by to mohlo ještě nějak cinknout,“ dodal jezdec TJ Kovo Praha.

V keirinu obsadil Jakub Šťastný sedmé a Jiří Luxík jedenácté místo. Kvarteto Vojtěch Řepa, Daniel Rybín, Petr Kelemen a Jan Voneš bylo ve stíhacím závodu družstev patnácté.