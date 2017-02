Juniorské ME v biatlonu začíná pro domácí Čechy s nemocí i nadějí

To je k vzteku! Osmnáctiletá biatlonistka z Nového Města na Moravě Iva Křižovičová se těšila, jak se ve Vysočina Areně představí na první velké akci: při mistrovství Evropy juniorů. Jenže šampionát v domácích podmínkách ji zřejmě mine, skolila ji totiž chřipka.

„Zatím nějaká naděje je, i když velice malá. Uvidím, jestli se to přece jen nezlepší, ale moc reálně svůj start nevidím,“ hlásila Křižovičová včera odpoledne. „Pokud se nestihnu dát dohromady aspoň na víkend, bude mě to samozřejmě mrzet, jenže s tím nic nenadělám,“ krčila rameny. „Hlavně se z toho musím rychle dostat. Sezona ještě nekončí.“

Program juniorského ME Čtvrtek 2.2.

Vytrvalostní závod juniorek 10.00

Vytrvalostní závod juniorů 13:30 Sobota 4.2.

Sprint juniorek 10.00

Sprint juniorů 13.00 Neděle 5.2.

Stíhací závod juniorek 10.00

Stíhací závod juniorů 13.00



S její absencí už počítá i trenér českých juniorek Jindřich Šikola. „Iva mi v úterý večer volala, že má teplotu 38 stupňů. Tak jsem jí říkal, že to nemá cenu. Měli jsme na šampionátu startovat v sedmi, tak nás pojede o jednu méně,“ konstatoval.

Že by na poslední chvíli povolal náhradnici, o tom vůbec nepřemýšlel. „Museli bychom sáhnout do těch opravdu mladých kategorií,“ vysvětlil.

Křižovičová měla být benjamínkem výběru. „Brali jsme to tak, že to pro ni bude v první řadě zkušenost,“ vylíčil Šikola. „Teď jsem jí řekl, ať se dá raději pořádně dohromady. A závodila by až na mistrovství světa,“ připomíná další juniorský vrchol této sezony, který se na konci února uskuteční ve slovenském Osrblie.

Domácí klub dnes bude reprezentovat Tkadlecová

Jedinou závodnicí SK Nové Město na Moravě na aktuálním šampionátu tak bude dvacetiletá Anna Tkadlecová. Ta se dostala do pětičlenné nominace na dnešní individuální závod juniorek na 12,5 kilometru. „Vytrvalostní závod nepojede ani Terka Vinklárová, která je věkem ještě dorostenka,“ upřesnil Šikola.

Z dívčí části českého týmu vkládá kouč největší naděje do dvacetileté Markéty Davidové. „Každý od ní očekává dobrý výsledek, protože tratě v Novém Městě na Moravě si vyzkoušela už při Světovém poháru,“ připomněl Šikola prosincový debut Davidové mezi ženskou elitou.

„Těším se, ale současně i doufám, že se mi tady povede střelba lépe než v prosinci,“ přeje si Davidová, která už dokázala ve „svěťáku“ bodovat. V německém Ruhpoldingu skončila ve sprintu 28.

Dobře ví, že ani v Novém Městě ji nečeká nic snadného. „Konkurence v naší kategorii je veliká. Nebudu jmenovat někoho konkrétního, těch holek je prostě hodně,“ nahlédla do seznamu přihlášených. „Řadu jich znám z jiných juniorských závodů z předchozích let, další z IBU Cupu a mnohé už mají za sebou také zkušenosti ze Světového poháru. Takže ani v tom nebudu výjimkou,“ pousmála se.

Reprezentační trenér Šikola, který je zároveň osobním koučem Davidové, navíc přílišný zájem o soupeřky nevidí rád. „Když tohle Markéta začala studovat, dostala ode mě vynadáno,“ prozradil. „Trošku mě tím dopaluje, protože si myslím, že jak začnete hledat a studovat výsledky, je to krůček k záhubě.“

Davidová má podle Šikoly minimálně na umístění v elitní desítce. „Cíl jsme si dali do pátého místa. Pokud by se nám to podařilo, bral bych to jako dobrý výsledek,“ prohlásil.

Na podobné příčky mohou Češi pomýšlet také v kategorii juniorů. „Co se týče kluků, mezi nimi sice nemáme tak výraznou individualitu, jako je u holek Markéta, ale Ondra Šantora a Milan Žemlička už se v juniorských IBU pohárech dokážou umisťovat v top 10,“ připomněl reprezentační trenér mladíků Vlastimil Vávra dvě osmá místa Žemličky v rakouském Hochfilzenu a víkendové druhé místo Šantory ve slovinské Pokljuce. „Když předvedou to, co umí v tréninku, mohli by uspět,“ podotkl Vávra. Překvapit podle něj může i věkem ještě dorostenec Jakub Štvrtecký.

Na Vysočinu dorazili také Australané a Japonci

Celkově se v Novém Městě představí téměř tři stovky mladých biatlonistů. A díky otevřenému formátu evropského šampionátu se mohou diváci, kteří mají na kompletní program šampionátu vstup zdarma, těšit i na startující ze zámoří.

„Jsou tu závodníci z Mongolska, Austrálie, Japonska, Spojených států a Kanady,“ hlásil včera ředitel závodu Vlastimil Jakeš. „Naopak nakonec se zde neobjeví původně přihlášení Finové, Turci a výprava z Grónska,“ doplnil.

Mezi hlavní favority na medailové příčky by měli patřit především biatlonisté Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Francie.