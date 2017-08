Česká naděje Reisingerová mizí do Barcelony. Do Ameriky ji to netáhlo

Sto devadesát čtyři centimetrů vysoká basketbalistka strávila poslední dvě sezony v Karlových Varech, kde se vypracovala na jednu z nejlepších hráček domácí soutěže, dovedla svůj tým dvakrát do play-off a ke čtvrtému místu v poháru.

„Už na konci sezony v Karlových Varech jsem věděla, že bych chtěla změnu. Chci se zlepšovat a k tomu musíte stoupat do lepších soutěží. Zajistila jsem si agenta, on mi předložil několik nabídek a po dlouhém vybírání jsem zvolila Španělsko,“ říká Reisingerová.

O jednu z hvězd domácí soutěže byl zájem po celé Evropě. Nakonec ale nebyl ve hře odchod na univerzitu do Spojených států a působení v NCAA, o kterém mladá střelkyně hovořila dříve jako o možnosti.

„Měla jsem kolem sebe spoustu hlasů, že je pro sportovce nejlepší jít na univerzitu v USA a k basketbalu získat i vzdělání. Mě to ale nakonec za moře tolik netáhlo a rozhodla jsem se zůstat v Evropě. Ve hře bylo Polsko, Maďarsko, Rusko a spousta dalších možností a spousta týmů, ale Španělsko zvítězilo,“ říká.

Dcera nejlepší střelkyně a doskakovačky v historii české ligy Petry Reisingerové se tak stane třetí Češkou působící ve Španělsku, když doplní Kateřinu Bartoňovou v Zamaratu a Michaelu Stejskalovou, která hraje za Gran Canarii.

„O svém přestupu jsem se hodně bavila s Míšou Stejskalovou. Řešili jsme, jak se jí líbil život ve Španělsku a jestli to stojí za to. Ta mi Španělsko jen doporučila, a i díky ní jsem se definitivně rozhodla,“ odhaluje proces rozhodování Reisingerová.

Julia Reisingerová jako největší český talent sezony

Už téměř týden je tak v tréninkovém centru kousek od Barcelony a připravuje se na novou sezonu ambiciózního klubu.

„Jsem tu od pondělí, kdy nám začala příprava a zatím se tu se vším seznamuji. Je toho pro mě spousta nového. Zvykám si na systém tréninků, které jsou často pozdě do večera. Některé hráčky ještě chodí přes den do práce. Příprava je tvrdá, protože klub má po postupu do nejvyšší soutěže vysoké ambice a zdaleka nechce bojovat jen o udržení,“ říká devátá nejlepší střelkyně loňské sezony ŽBL.