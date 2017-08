Petřikov je na MS judistů v semifinále a bude se prát o medaili

Zvětšit fotografii Český judista Pavel Petřikov se raduje z vítězství v souboji s Gusmanem Kyrgyzbajevem z Kazachstánu. | foto: ČTK

dnes 13:13

Český judista Pavel Petřikov se poprvé v kariéře probojoval do semifinále mistrovství světa a v Budapešti se bude prát o medaili v kategorii do 60 kg. V boji o postup do finále ho čeká světová dvojka Naohisa Takato.

Druhý z Čechů ve váhové kategorii do 60 kilogramů David Pulkrábek vypadl ve druhém kole. Jednatřicetiletý Petřikov je na osmém MS a nejlépe dosud dopadl v roce 2009, kdy skončil na děleném sedmém místě. Po osmi letech dokázal své maximum vylepšit. Na mistrovství světa získali medaili z českých reprezentantů jen Vladimír Kocman, Jiří Sosna, Lukáš Krpálek a Petřikovův otec a trenér Pavel Petřikov starší, který byl stříbrný v roce 1981. V prvním kole Petřikov porazil Ukrajince Artěma Lesjuka na wazari v závěru. Ve druhém kole měl za soupeře favorizovaného Garrigose, kterého však dokázal zaskočit. Minutu a půl před koncem Petřikov světovou trojku zalomil na záda a hned se přestal prát s vidinou, že jde o ipon. Jenže rozhodčí ukázal jen wazari a duel nezastavil, čehož se Španěl snažil využít a Petřikova udržet na zemi. Po přezkoumání videa ale sudí rozhodnutí změnili a udělili českému reprezentantovi ipon. V osmifinále se Petřikov trápil se světovou pětapadesátkou Moritzem Plafkou z Německa. Dostal dva tresty, jenže po 40 vteřinách prodloužení dokázal bodovat wazari a mohutně slavil postup. Také ve čtvrtfinále musel do prodloužení, po minutě pak hodil Kazacha Gusmana Kyrgyzbajeva na ipon. Jednu výhru si připsal i Pulkrábek, který zdolal Julia Molinu z Guatemaly. Ve druhém kole však ve druhé minutě prodloužení smolně podlehl Mansinhovi z Portugalska.