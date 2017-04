Pro mě je tahle medaile hrozně cenná, říká bronzový Evropan Krpálek

„Pro mě je tahle medaile hrozně cenná, protože je první velkou medailí ve váze nad sto kilogramů. Pro mě je to teď obrovský úspěch,“ řekl Krpálek v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál. „Do této kategorie jsem přestoupil teprve na začátku roku, ale už jsem vyhrál dost těžkých zápasů. Doufám, že na to navážu,“ uvedl.

Na kontě má už osm medailí z ME, MS a olympiády. Další vyhlíží v srpnu, kdy by chtěl uspět na světovém šampionátu v Budapešti. „Vážím si každé medaile, tahle mě posune zas dál. Pro mě je teď ale nejdůležitější mistrovství světa, kde budu chtít uspět a vybojovat co nejlepší výsledek,“ uvedl.

„Tady ve Varšavě mě hnalo české publikum, to bylo něco nádherného. Kvůli nim jsem do toho dal maximum, i když jsem byl už dost zničený. Věřím, že v Budapešti to bude podobné. Přijedou čeští fanoušci, proto tam chci být co nejlépe připravený,“ dodal.

Šampionátu přizpůsobí i přípravu a zatím jediný plánovaný start absolvuje na začátku července na Grand Prix v čínském Chöch chotu. „Teď budu mít hlavně objemovou přípravu, protože potřebuju zesílit. Stále se oproti ostatním cítím slabý,“ řekl Krpálek. „Pojedu na přípravný kemp do Antalye, pak tam mám Grand Prix v Číně a soustředění v Japonsku. Do toho nějaké ligy. Možná ještě vymyslíme nějaký start těsně před MS, abych si ověřil, jak na tom jsem,“ dodal.

Doufá, že se už dlouho nepotká s nejtěžším judistou světa Rumunem Danielem Nateou, vážícím 176 kilogramů. Na dosavadních třech turnajích ho potkal dvakrát. Vždy sice vyhrál, ale zejména v sobotním osmifinále ME to pro Krpálka byl velmi náročný zápas. Zvláště když ho v jednu chvíli Natea nepříjemně zalehl a způsobil mu menší zdravotní potíže. I kvůli tomu dnes nemohl pomoci kolegům z reprezentace v soutěži družstev.

„Zápas s Nateou mi dal hrozně zabrat. Doufám, že se s ním dlouho nepotkám. Zmordoval mě pěkně,“ připustil Krpálek.

Ve Varšavě mu poprvé přímo z hlediště fandil i devítiměsíční syn Antonín. Krpálkovi prý jeho přítomnost pomohla, neboť se mohl mezi zápasy odreagovat.

„Je to pro mě super. Před opravami jsem měl spoustu času, tak za mnou manželka Eva s Tondou přišli do rozcvičovny a malý tam ťapal po žíněnce. To bylo hezké. Odlehčení od koncentrace na zápas. Pokud to půjde, určitě přijedou i do Budapešti. Tonda už bude hezky chodit a bude to zas něco jiného než teď,“ dodal Krpálek.