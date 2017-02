Nechci, aby se mnou vytírali žíněnku, přeje si Krpálek před návratem

Od té chvíle uplynulo půl roku a mnohé se změnilo. Třeba i váhová kategorie, ve které bude Krpálek v neděli na Grand Prix v Düsseldorfu poprvé od olympijského turnaje startovat - přestoupil totiž do té nejtěžší, nad 100 kilogramů.

V polotěžké váze se stal mistrem Evropy, světa a v Riu přidal triumf nejcennější. Už neměl kam stoupat.

Nyní ho čeká nová výzva. Nová a někdy i pěkně (váhově) těžká výzva. Vždyť třeba Rumun Daniel Natea, aktuální světová dvojka, má okolo 170 kilogramů a český judista ho může potkat v osmifinále. Podobně jsou na tom třeba Rafael Silva z Brazílie nebo Adam Okruašvili z Gruzie.

„Sám jsem zvědavý na to, jak mi to s nimi půjde, ale těším se,“ říká před svým prvním letošním startem Krpálek. „Samozřejmě budu chtít uspět, protože nemám rád porážky, ale v neděli půjde hlavně o to vyzkoušet si, jaké to je prát se s těžšími závodníky.“

Po olympiádě v Riu si dal tréninkovou pauzu. Absolvoval desítky společenských akcí, stal se Sportovcem roku 2016. A také přibíral. „Momentálně mám asi 115 kilo a stropem je 120 kilo. Víc nechci, abych neztratil rychlost,“ vysvětloval český judista. „Narostlo mi celé tělo, ramena, nohy, takže musím měnit šatník.“

Do plné přípravy se vrátil začátkem roku. Tehdy si připadal neohrabaně, jako kdyby judo dělal poprvé v životě. „Nastupoval do úchopu, kdy neměl, chybělo mu načasování. Ale tréninkový kemp v Japonsku by mu v tomhle měl pomoci,“ myslí si trenér Lacina.

V oblíbeném Japonsku, kam jezdí už jedenáct let, teď Krpálek strávil šestnáct dní. Vrátil se minulý čtvrtek. „Docela mě překvapilo, jak mě tam teď přivítali. Cizince na tuhle univerzitu moc nepouštějí, ale mě mají rádi a zvou mě dlouhodobě. Já jim zase děkoval, že mi loni přípravou pomohli k úspěchu na olympiádě,“ popisoval.

Několik zápasů na tréninkových kempech nebo na univerziádě v Kazani už Krpálek s judisty nejtěžší váhové kategorie absolvoval. A vždy vítězně. „Ale taky jsem se vždycky hrozně nadřel. Dvě minuty se mnou vytírali žíněnku a já je hodil a vyhrál, až když už oni nemohli. Takovou taktiku teď rozhodně nechci mít,“ smál se.

I tak by rád proti těžším soupeřům využil své rychlosti a vytrvalosti. „Bude pro mě důležité je co nejrychleji unavit, neudělat žádnou blbost, nenechat se zalehnout a pak s nimi na konci hodit,“ popisuje svůj plán.

Vyzkoušet ho bude moct už v neděli v Německu, kde kvůli nedostatku bodů v nejtěžší kategorii s největší pravděpodobností potká těžké soupeře hned v úvodních kolech. I na to je Krpálek připraven. „Vím, že první rok nebude jednoduchý, že budu mít ztrátu. A mým cílem není uspět teď, ale až za čtyři roky na olympiádě,“ říká.