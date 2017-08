Judista Petr vybojoval na mistrovství světa dělené deváté místo

„Deváté místo je hezké, a když se řekne osmifinalista mistrovství světa, tak to zní hezky, ale stejně mě mrzí, že to nešlo dál. Převládá zklamání, protože chyběl kousek, abych byl ve čtvrtfinále,“ řekl Petr českým novinářům v Budapešti.

Pětadvacetiletý judista ve své kategorii dlouho zůstával ve stínu Jaromíra Musila, který se však potýká už dlouho se zdravotními potížemi. Nyní je ale českou jedničkou Petr. Nedávno mu těsně unikla medaile na univerziádě a zlepšenou formu potvrdil i v Budapešti.

V prvním kole měl volný los a ve druhém ho čekal nevyzpytatelný Sled Dowabobo z oceánského ostrova Nauru. Petr potvrdil roli favorita a duel ukončil na ipon už po 52 vteřinách. Více se nadřel s Australanem Eoinem Coughlanem, ale 20 vteřin před koncem se mu povedl útok a získal wazari.

V osmifinále pak na Petra čekal zkušený Csoknyai, kterého podporovala zaplněná hala. Majitel 18 medailí z elitních turnajů měl sice s českým judistou problémy, ale vyšel mu útok technikou seoi nage a po zisku wazari už vítězství ubránil.

„Nachytal mě tam jednou na svůj osobní chvat, který jsem z této strany nečekal. Pak už jsem to nedotáhl. V závěru už mi tuhla levá ruka a nemohl jsme se prosadit do úchopu. On si to pohlídal,“ konstatoval Petr, který se děleným devátým místem postaral o druhý nejlepší český výsledek na šampionátu po páté příčce Pavla Petřikova. Ve hře je ještě David Klammert, který se v pátek představí ve váze do 90 kilogramů.