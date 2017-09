Judista Klammert na MS přemohl světovou dvojku, skončil devátý

Třiadvacetiletý Klammert měl v 1. kole volný los. Ve druhém vyzval až 150. judistu světového žebříčku Mihaila Marchitana ze Spojených arabských emirátů a přes počáteční potíže jej porazil. Po soupeřově útoku musel Klammert při pádu namáhat poraněná žebra a vytáčet se, aby nedovolil Marchitanovi bodovat. Pak si počkal na sokovu chybu, dostal se mu na tělo a po otočce položil Marchitana na záda.

Děleným devátým místem vyrovnal David Klammert výsledek Ivana Petra z váhy do 81 kilogramů. Lepší byl na šampionátu jen Pavel Petřikov, který obsadil páté místo ve váze do 60 kg.

Ve třetím kole byl velkým outsiderem proti favorizovanému Francouzovi, ale sebevědomí mu zvedla překvapivá výhra nad Clergetem ze soutěže družstev na letošním evropském šampionátu. A i na tatami předvedl, že se soupeře nebojí. Od začátku byl aktivnější, donutil Francouze ke dvěma trestům a nakonec se mu podařil i jeden z útoků obodovaný wazari. Vybojoval tak jedno z největších vítězství své zatím krátké kariéry.

„Je to výborný judista a jediné, co jsem proti němu mohl udělat, bylo se s ním jít řezat do krve a na maximum. A to jsem udělal. K ničemu jsem ho nepustil, donutil jsem ho k chybě a odkontroval jsem,“ uvedl Klammert v rozhovoru s českými novináři v Budapešti. „Do puntíku jsem splnil taktický plán, co jsme si dali s trenérem, a ukázalo se, že i světová dvojka jde porazit,“ dodal.

V osmifinále narazil na světovou devatenáctku Margianiho a opět předváděl velmi dobrý taktický výkon a snažil se kontrovat. Jenže 15 vteřin před koncem dovolil soupeři získat wazari a už neměl čas na odpověď.