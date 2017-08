Ulitý start? Jsem zvyklý to dělat, naštěstí chytili Peterse, řekl Dostál

Krátce poté, co osm kajakářů odstartovalo, zazněl povědomý tón. Snad jsem to nebyl já, prohnalo se Dostálovi hlavu. Nebyl, rozhodčím chytili při přečinu proti pravidlům jeho belgického soupeře Artuura Peterse.

„Obával jsem se na startu, že napomenou mě, protože jsem zvyklý ulévat starty. Dneska se mi to moc nepodařilo. Říkal jsem si, že je to tak 50 na 50, že napomenou mě, naštěstí napomenuli Belgičana, který to ulil ještě víc než já,“ popisoval dvojnásobný olympijský medailista z Ria de Janeira

„Naštěstí jsem zareagoval na tu houkačku, co vrací start, už po druhém záběru, takže jsem se tím moc neunavil. Pak bylo trošku těžší se zkoncentrovat, ale nakonec to dopadlo dobře,“ dodal.

Josefe, jaké bylo semifinále? Zdálo se hodně svižné.

Semifinále bylo rychlé. Já jsem do toho šel s tím, že jsem se dobře vyjel v rozjížďce, kterou jsem vyhrál a díky tomu jsem to měl alespoň papírově trošku lehčí. Vyjel jsem, trochu mě tam zlobil Belgičan (Peters), pak jsem přešel do svého tempa. Říkal jsem si, že fouká protivítr, že to soupeři nemůžou držet, nevydrželi to. Tak jsem zvedal tempo do posledních 250 metrů. Kolem pětistovky jsem nebyl tak tuhý, jako když jedu naplno, takže to byl takový trošku hlídanější závod. Nechci říkat, že to jsem jel na půl plynu, to určitě ne, ale stoprocentní výkon to také ještě nebyl.

Hlídal jste si, jak vedle vás finišuje Maďar Bálint Kopasz?

Kontroloval jsem si oba dva (Belgičana Peterse a Kopasze) už před startem. Závod se vyvíjel přesně tak, jak jsem předpokládal. Jel jsem kolem dvou největších soupeřů, kteří se pak opravdu ukázali jako ti nejsilnější. Viděl jsem je periferně a věděl jsem, že když pojedu před nimi, tak budu ve vedení. Pak jsem to ještě zkontroloval někde kolem 600 metrů. Těšilo mě to, že Belgičan, který mi ze začátku ujel, šel pak za mě. Pak jsem jel schválně více k levé straně, aby mi nejel na vlně, aby se pak nestalo, že by mě v cíli přefinišoval.

Setřásl jste těmito dvěma starty ze sebe nervozitu?

Proběhly ty dva nejméně příjemné závody, co tak mám. Samozřejmě je to ten první a pak také semifinále na kilometr, což bývá hodně bolestivé, může se tam stát, že se sejde hodně rychlých borců a jede se naplno na čas. Podařilo se mi zajet rychleji a po dlouhé době vyhrát semifinále, jindy ho jezdím tak akorát na postup. Dneska jsem si říkal, že bude v sobotu lepší startovat uprostřed pole, abych byl v kontaktu s tou největší špičkou.

Sledoval jste výkony svých rivalů i v dalších semifinále? Co jste na ně říkal?

Moc ne. V dnešní době je ta špička tak široká, že z posledních osmi může vyhrát prakticky kdokoliv. Může se to někomu povést jako mně v roce 2014, kdy jsem byl velký outsider, který to pak vypálil na vítězství. Muže se stát třeba, že vyhraje mladý Argentinec (Augustín Vernice), který letos vyhrál mistrovství do 23 let. Jel jsem s ním v rozjížďce a vypadá také dost nabitě.

Před startem světového šampionátu jste říkal, že tu bude rychlejší voda než v Kadani, kde jste trénoval. Potvrdilo se to?

Sedí to dost. Kdybych jel časy z Kadaně tady, tak by asi ani finále C nepadlo.

V pátek vás čekají rozjížďky a semifinále na 500 metrů.

Bude to kratší. Bolí to asi i víc než kilometr, ale menší dobu. Těším se na to. Dnes jsem do mistrovství světa vstoupil pěkně, tak uvidíme, jak to půjde zítra.