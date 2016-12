Trénink až druhého ledna. Aspoň si od trenéra odpočinu, žertoval Dostál

O čem druhý nejlepší sportovec roku mluvil?

O uplynulém roku

„Největší změnou byl asi větší zájem médií, který mě odváděl od tréninků. S trenérem jsme se to pak snažili korigovat a uspořádávat tiskové konference, abych pak nemusel řešit každého novináře zvlášť. Ubíralo mi to volný čas, ve kterém jsem mohl relaxovat. A měl jsem asi nejlepší začátek sezony v životě. Dřív jsem dojížděl na hodně špatných umístěních, letos jsem vyhrál dva závody Světového poháru a na jednom jsem byl čtvrtý. Ukazovalo to dobrou připravenost směrem k olympiádě.“

O olympiádě v Riu

„Když koukám na ten svůj závod, nebo ho třeba vitím v sestřizích, jak mě na konci předjíždí ten Španěl, jsem z toho vždycky hrozně nerudnej, hrozně mě to rozčílí, že mě tam Španělák takhle udolal. Olympiáda byla krásná, jsem šťastný za to druhé místo, ale furt tam visí to velký ale. A je tam motivace, abych mu to za čtyři roky v Tokiu vrátil. Třeba je dobře, že to takhle dopadlo. Kdybych v Riu vyhrál, možná by mi to vzalo motivaci pro další roky.“

O singlu a čtyřkajaku

„Žádné oficiální stanovisko jsem nedával, ale chci se hodně věnovat singlu. Když přijde příležitost skočit do zajímavé posádky, určitě toho využiju. Ale když to řeknu blbě, na čtyřkajaku už jsme všechno dokázali. Na mistrovství světa jsme vyhráli, byli druzí i třetí, máme světový rekord. Jediné, co nám chybí, je zlato z olympiády. Bylo by dobré k tomu všechno směřovat, abychom v Tokiu na čtyřkajaku to zlato vybojovali.“

O motivaci

„Na singlu už jsem taky vyhrál mistrovství světa, ale je tam trochu větší prestiž, i proto o něco větší motivace. Mluvili jsme o tom i s trenérem a čtyřkajaku jsem otevřený, pokud se sestaví dobrá posádka, která do Tokia nepojede jen pro účast, ale pro výhru.“

O anketě Sportovec roku

„Mám na tyhle ankety svůj názor. Není to tak, že by se hodnotil jednotlivý úspěch, roli hrají i sympatie. V roce 2014 jsem se stal dvojnásobným mistrem světa a nebyl jsem v desítce, dost jsem se nad tím zamýšlel. Nedokážu si představit, jak srovnávat mistry světa, každý pro ten svůj titul tvrdě dřel.“

O tréninku a Vánocích

„U dalšího tréninku se sejdeme až druhého ledna. Jsem rád, že si od trenéra trochu odpočinu (zasměje se). Jsme spolu během roku dost dlouho. Na Vánoce pojedeme s rodinou lyžovat do Val di Fiemme, na což se těším, protože je to po dlouhých letech zase společné lyžování. Těším se i na drobnosti, třeba jak se budeme všichni koulovat.“

O cukroví

„Řeším ho, až když mě začne bolet břicho. To je u mě míra úměrnosti.“

O shazování

„Je to těžké, ale jak trénuju, váha jde sama dolů. S trenérem na to máme teorii medvěda.“

O teorii medvěda

„Na zimu přibíráme a na jaře tak mám při dlouhých soustředěních z čeho brát, ty tukové rezervy se dost hodí. Zkoušel jsem i jako medvěd třeba spát tři dny v kuse, ale po patnácti hodinách se probudím a už nemůžu.“