S trenérem na kole a sluchátky na uších. Kterak se Dostál porve o zlato

Je tu sobota.

První den, kdy může hřmotný obr s dobráckým úsměvem poprvé přetavit své zlaté ambice ve zlatou realitu.

Budíček zvoní brzy, v sedm hodin už na Dostála čeká kouč Karel Leština u snídaně. Je to tradice, zvyk. A ty mužům, jak psal Ernest Hemingway, usnadňují život. „Chodíme vždy spolu,“ potvrzuje kouč.

Co bude následovat?

Štetina sedne na kolo a půjde s s Dostálem rozjezdit. “Na olympiádě to na kole nešlo, musel jsem s Pepou na vodu," připomíná loňské Rio de Janeiro, vyšperkované dvěma cennými kovy. ̈

Bicepsy domalované na transparentu

Medaile chtějí i teď. Jak se k nim probít?

„Muže jet své tempo a soupeře uvařit,“ nabízí Leština jednu z variant.

Dostál tlumočí instrukce trochu jinak: „Na startu jim ujeď, pak si drž loď náskok, v půlce to zvedni a když povedeš o loď a půl, v posledních bójkách zamávej fanouškům.“

Fanouškům, mezi kterými opět nebude chybět závodníkova rodina. Matka i sestry, vedle nich povlaje transparent s Dostálem vlastnoručně domalovanými bicepsy.

Ještě než se kolem tribuny Dostál prožene, zůstane už bez trenéra asi hodinu zcela osamocen. Zase se propadne do transu, dá prostor své imaginaci a po večerním promítání spustí ještě ranní projekci.



„Budu pořád přemýšlet, jak to pojedu, aby se v závodě nestala nějaká chyba, nepokazil jsem to takticky. Ze začátku jet rychle, na pětistovce, aby mě to pěkně bolelo, na 750 metrů nějak dojet a posledních 250 už mě ženou fanoušci,“ přibližuje, co se mu bude dít v hlavě.

Dostál se odizoluje od okolního světa hudbou. „Věčně nosí před závodem sluchátka,“ říká Martina Kučerová z organizačního týmu světového šampionátu.

Sedm hladových konkurentů

Poté pražský rodák prohodí posledních pár slov se Štětinou. „Jak bych měl jet?“ naposledy se zeptá.

Pak zazní startovní tón a Dostál vyrazí. Kdo mu bude konkurovat, kdo mu bude chtít překazit smělé plány? “Je tu Aleh Jureňa z Běloruska, René Poulsen, Fernando Pimenta i Argentinec Agustín Vernice," vyjmenovává Leština.

„A také Maďar Bálint Kopasz a ještě Miroslav Kirčev.“

Ti všichni budou toužit po tom, aby proťali cíl jako první. Aby se stali světovými šampiony. „ V dnešní době je ta špička tak široká, že z posledních osmi může vyhrát prakticky kdokoliv,“ uvědomuje si Dostál.

V jeho hlavě mu ale v pátek večer určitě běžel film, v němž se světovým šampionem stal on. Snímek, který by v sobotu dopoledne rády viděly i tisícovky diváků na vyprodané tribuně.