Jet Zarifa ve Velké pardubické? Nechám to osudu, říká žokej Bartoš

„Už v zimě o něm pan Váňa v Itálii říkal, že je to kvalitní kůň, s nímž si věří na Velkou. Takže oni věděli, co umí. Klobouk dolů, že šel první kvalifikaci a byl těsně druhý za profíkem Zarifem. Jestli půjde nahoru, tak ho tady nikdo nechytne,“ předpovídal vítězný žokej Josef Bartoš.

Jak náročná byla kvalifikace v teplých podmínkách?

Bylo dost vedro, což je problém hlavně pro koně. My jezdci se s tím vypořádáme. Nejsou to ještě čtyřicítky, takže to šlo. Pro koně je to na šest kilometrů větší záhul jak na nohy, tak na organismus celkově.

Nevadila vám vysušená oranice?

Hodně se v ní prášilo, takže jsme od trenéra Váni měli příkaz, abychom se prachu vyhýbali. Chodil jsem proto ze začátku dostihu více ze strany pole, aby Zarif dýchal prach co nejméně. To se povedlo. Když jsem se posunul dopředu, tak už to bylo v pohodě.

Měl jste v průběhu dvou větších karambolů namále?

Vyhnul jsem se jim, aniž bych nějak chtěl. Zrovna jsem byl ale na druhé straně, takže jsem měl štěstí.

Dostih dlouhou dobu táhli Ter Mill s Charme Lookem, kterým oběma značně nevyšel Velký anglický skok. Usnadnilo vám to posléze cestu za vítězstvím?

Najednou mi odešli dva koně, s nimiž jsem se chtěl vyvážet až někam k poslednímu skoku, takže v tu chvíli mě to překvapilo. Zarifa taky, protože na dalším skoku mi přibrzdil, ale dostal jsem ho zase hned do rytmu, ve kterém byl předtím. To už jsem věřil, že to dobře dopadne.

Na start se postavilo šestnáct koní. Byla v průběhu dostihu velká tlačenice?

Jen na začátku, ale jak se dostanete za Irskou lavici a Popkovický skok, už je to lepší. Do té doby vám může každá chyba koně před vámi cestu ukončit. Ale vyhýbal jsem se tomu, Zarif skákal výborně, takže jsem měl průběh krásně čistý.

Zarif vyhrál kvalifikaci podruhé v kariéře. Nechystáte se s ním jet i některou z příštích?

Plán je pouze na trenérovi Váňovi a ten má tolik zkušeností, že ví, co dělá. Já mu do toho nebudu vůbec mluvit.

Ve Velké pardubické jste loni skončili třetí. Je reálné, že letos Zarifa pojedete znovu?

Do Velké mám ještě smluveného u stáje Loko Trans Ribelina, který ale neběhal, a proto jsem se dostal na Zarifa. Oba to jsou profesionálové, takže to nechám osudu.