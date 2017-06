Zrádný gen dostal Jeanna na práh NBA, teď ho může připravit o život

Jeanne zazářil setkání pro nadějné hráče Draft Combine, jenže právě tam mu magnetická rezonance odhalila abnormality na páteři. Další vyšetření absolvoval už na specializované klinice v Clevelandu, která v minulém týdnu přišla s diagnózou.

Marfanův syndrom je genetická porucha pojivové tkáně. Nemocný má často abnormálně vysokou postavu, dlouhé končetiny i prsty. To je pro basketbalistu dobré. Jenže také dochází k anomáliím srdce a cév.

Rodák z karibského Guadeloupe se při výšce 218 centimetrů na kandidáta tohoto přízraku bohužel skvěle hodí. Svými dlouhými prsty si pomáhá při blokování stejně účinně, jako jich využíval nejslavnější postižený Marfanovým syndromem - virtuózní houslista Niccoló Paganini.

Srdeční potíže se u Jeanna zatím neprojevily, ale mohly by skončit až prasknutím aorty. To by vyžadovalo specializovanou operaci, kterou umí i v současné době velmi málo nemocnic.

Marfanův syndrom má mezi sportovci už několik obětí. Z kandidátů NBA postihla stejná diagnóza Isaiaha Austina, podkošová hvězda univerzity Baylor se o této nemoci dozvěděla před třemi lety také při vyšetřeních před draftem. Austin zprvu počítal s tím, že jeho sportovní kariéry skončila, v loni prosinci však oznámil návrat a sezonu dohrál v srbském FMP Bělehrad.

Jonathan Jeanne na tréninku i v zápasech francouzské ligy:

Také Jeanne si od basketbalu nějaký čas odpočine. To možná zaskočilo hned několik klubů, protože francouzský mládežnický reprezentant měl být podle expertů jedním z možných překvapení letošního draftu NBA a byl přirovnáván i ke svému krajanovi Rudymu Gobertovi z Utahu, kandidátu na nejlepšího obránce právě skončené sezony.

Jeanne má za sebou tři ročníky ve francouzské státní akademii INSEP. Profesionálně hraje od roku 2013, v minulé sezoně bojoval o místo v sestavě Le Mans.