Motokrosař Nedvěd: Ve Stříbře jsem do toho dával nejvíc

Teď ve Stříbře na něj konkurence s výjimkou nedostižné zahraniční dvojice, Maďara Szvobody a Francouze Jaulina, zkrátka neměla.

„Jsem nadmíru spokojený, povedly se mi obě jízdy. Je fajn patřit mezi nejlepší Čechy v téhle třídě. Navíc to bylo před domácím publikem a fandy,“ pochvaloval si 23letý motokrosař, který vyrůstal v Plzni, jež je od Stříbra vzdálena jen asi 35 kilometrů.

„Poslední rok už bydlím kvůli škole v Praze, ale ve Stříbře jsem dřív dost často trénoval. Je to kousek,“ poznamenal Nedvěd.

Znáte to tam tedy, v uvozovkách, i poslepu?

To zase ne. Navíc při běžném tréninku je ta trať úplně jiná než potom při závodech. Ale dával jsem tam do toho nejvíc, chtěl jsem se ukázat v co nejlepším světle. Byla tam rodina a další známí z okolí Plzně.

Můžete ve stručnosti shrnout svoje počínání v první jízdě?

Měl jsem slušný start, vyrážel jsem na druhém místě. Ale hned se na mě tlačil Bence Szvoboda a s tím moc závodit nechci - kvalitou je někde jinde. Takže jsem se raději nechal bezpečně předjet. Později mě předhonil Richard Šikyňa a dorážel na mě Patrik Liška, ale toho jsem si hlídal. Stíhal jsem pak Šikyňu, který dvě kola před koncem udělal chybu a upadl. Dostal jsem se před něj a udržel to.

A druhá jízda?

Tam jsem byl po startu čtvrtý za Maďarem Imre Vargou. Rozestup zůstával malý. Dotahoval se na nás Šikyňa, takže jsem chtěl Vargu předjet, ale dlouho to nešlo. Jemu pak vypověděla službu motorka, takže jsem se před něho přece jen dostal a pohlídal si pódium až do cíle.

Na páté místo Patrika Lišky vám v průběžném pořadí seriálu schází 35 bodů a zbývá už jen závod ve Vranově. Vidíte ještě nějakou možnost ztrátu dohnat?

Je to motokros, šance je vždycky. Sám vím, pád může přijít kdykoli. Mně se to stalo v Opatově, předtím v Pacově mi zase upadla celá brzda. Ale muselo by se sejít víc věcí.

Priorita tudíž bude nechat za sebou Denise Poláše, jenž má 173 bodů stejně jako vy.

Přesně tak. Každopádně bych chtěl skončit šestý a ve Vranově zkusit zajet na umístění, tak jako se mi to podařilo nyní ve Stříbře.

Co vás čeká za nejbližší závody? Předpokládám, že se před Vranovem (neděle 17. září) ještě někde představíte.

Pořídil jsem si KTM stopadesátku, dvoutakt na trénování, pro legraci, taky abych získal agresivitu. Mám v plánu si ji o víkendu vyzkoušet a domluvil jsem se s Petrem Kovářem (manažerem Orionu), že na ní příští týden pojedu mistrák ve slovenské Šenkvici. Možná si dám i nějaký krajský přebor. Pak už bude Vranov, ale tam pochopitelně pojedu zase na čtyřtaktu.