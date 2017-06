Cattaneo vyhrál na Malevilu, pak ho vezli do nemocnice

I to jasně dokládá, jak silná konkurence se na mezinárodním závodu, který vede Lužickými horami i německými Žitavskými horami, letos sešla. Na start v Jablonném v Podještědí se na čtyřech trasách postavilo bezmála 1 300 bikerů, mezi nimi i šedesátka zástupců kategorie Elite, tedy těch nejlepších profesionálů.

„Když jsem se zběžně díval do startovní listiny a viděl, jak je nabitá, říkal jsem si, že když skončím do sedmého místa, bude to dobré,“ řekl nejlepší z českých závodníků Marek Rauchfuss, který nakonec dojel na skvělém třetím místě. „Je to můj nejlepší výsledek na maratonu v takovéhle konkurenci,“ dodal spokojeně v cíli.

Od začátku se na čele závodu vytvořila větší 17členná skupina, která měla takové tempo, že překonávala rekordní mezičasy. Před polovinou závodu už však na čele zbyla jen šestice jezdců.

Český závodník Jan Strož měl vážný pád, a tak z boje o čelo odstoupil. Jeden z favoritů závodu Tony Longo z Itálie měl zase technické problémy, takže v polovině závodu už na úplném čele zůstala jen dvojice Nicola Rohrbach (Švýcarsko), Johnny Cattaneo následovaná Čechy Rauchfussem a Stoškem.

Závod se rozhodoval kolem nejvyššího bodu, jímž byla tradičně vrchařská prémie na hraničním vrchu Hvozd. Tam byl nejrychlejši Cattaneo a i když ho Rohrbach zakrátko ještě dojel, v dalším kopci už se Cattaneo definitivně osamostatnil a v cíli měl před švýcarským jezdcem více než tříminutový náskok.

„Byl to těžký a rychlý závod, ale dneska mi všechno sedlo. Patnáct kilometrů před cílem už jsem byl na čele sám a hnal jsem to do cíle na plný plyn,“ řekl 36letý italský biker. „Na Malevilu jsem podruhé a moc se mi tady líbí. Je to velice technická trať, která navíc byla mokrá a zábavná.“

V cíli sice slavil, ale na vyhlášení vítězů už nepřišel. Kvůli silným bolestem zad totiž musel být převezen do liberecké nemocnice. „Byl dehydrovaný a bohužel dostal ledvinovou koliku,“ řekl ředitel závodu Radek Patrák.

Nejlepší z českých účastníků Marek Rauchfuss z týmu Kellys Bikeranch byl s bronzovou příčkou naprosto spokojený. „Na Malevilu letos bylo hodně dobrých závodníků z celé Evropy. Nakonec jsme vpředu zbyli v pěti lidech, a když pak první dva jezdci trošku odjeli, hlídal jsem si třetí příčku,“ řekl Rauchfuss.

Malevil Cup byl jedním z nominačních závodů české reprezentace pro nadcházející maratonské mistrovství světa v Německu. Díky posledním výsledkům by tam měl jet právě i Marek Rauchfuss. Do první desítky závodu s cílem na ranči Malevil v Heřmanicích se kromě něj dostali ještě další tři čeští bikeři. Čtvrtý dojel Matouš Ulman, šestý Filip Adel a sedmý Martin Stošek.

Pravidelný účastník slavného závodu dvojic Cape Epic v Jihoafrické republice Tim Böhme z Německa dokončil závod na devátém místě, desátý byl britský šampion Ben Thomas. Mezi ženami si pro zlato na stokilometrové trati dojela Johana Kolašínová. Obhájkyně loňského prvenství Krystyna Konvisarová z Ukrajiny tentokrát brala bronz.

„Byl to pro nás mimořádný ročník. Od Mistrovství Evropy, které jsme hostili před pěti lety, tady taková konkurence nebyla. Troufnu si říct, že v tomhle jsme nejen na české, ale i na evropské špičce,“ uvedl ředitel závodu Radek Patrák, který Malevil Cup v roce 2000 ve skromných podmínkách zakládal. „Udržet závod tak dlouho na takové úrovni není jednoduché. Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, kteří to se mnou táhnou. Bez nich by to vůbec nešlo.“