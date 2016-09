Jizerskou 50 Run poběží i elitní moderní pětibojař Kuf

Závodníci si užijí přírodu Jizerských hor na trasách dlouhých 12 nebo 23 kilometrů. Chybět nebude ani královská padesátikilometrová trať, která přesně kopíruje trasu zimního závodu na běžkách. Pro děti jsou připraveny vzdálenosti 500 metrů a 1 kilometr.

Na start závodů se postaví i zajímavé sportovní osobnosti. S tratí se popere třeba mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal nebo evropský šampion v moderním pětiboji Jan Kuf.

„Takhle dlouhý závod jsem ještě nikdy neběžel, beru to trošku jako výzvu. Na závodech se k takhle dlouhé trati ani nepřiblížím, takže jsem zvědavý, co to se mnou udělá a jak ji zvládnu,“ řekl na internetových stránkách závodu Kuf, který si vybral trať 23 kilometrů.

„Určitě se nebudu hnát za umístěním ani za časem. Poběžím jen tak pro radost, užiju si atmosféru a prostředí, kudy se poběží. Jizerky znám hlavně pod sněhem, tak jsem zvědavý, jak budou vypadat v tomto období.“

Všechny závody Jizerské 50 Run odstartují z Bedřichovského lyžařského stadionu stejně jako slavný zimní závod. Běžci na 12kilometrové trase nastoupají celkem 227 metrů a proběhnou se přes přehradu Černá Nisa, kolem Stammelova kříže i Melzerova pomníku.

Závodníky, kteří si zvolí 23kilometrovou trasu, čeká převýšení 484 metrů a podívají se mimo jiné i na Hřebínek, Olivetskou horu nebo známou křižovatku Bílá kuchyně. Ultramaratonská 50kilometrová trasa nabídne přesně tutéž trať, kterou sjíždí v zimě běžkaři.

Online registrace už sice skončily, přihlásit se však lze i na místě v den závodu. Limit je 2 500 účastníků, do včerejška se přihlásily téměř dva tisíce lidí.

ČEZ Jizerská 50 Run je součástí seriálu Běhej lesy, který odstartoval v Lednicko-valtickém areálu, pokračoval u hradu Karlštejn a lomu Velká Amerika, koncem července nabídl nově otevřený prostor v bývalém Vojenském újezdu Brdy, v půlce srpna pokračoval u slovenských hranic v Bílé v Beskydech a celý seriál vyvrcholí právě zítra posledním podnikem v Bedřichově.