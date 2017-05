Nejlepší Češka v cíli? Na to nehraju, vykládala nespokojená Škarnitzlová

Jste nejlepší Češkou v závodě, je to alespoň nějaká náplast?

Tohle sice všichni strašně řeší, ale já na tom moc nehraju. Vždyť přede mnou bylo čtyřicet holek, je přede mnou ještě hodně práce.

Jak jste se na trati cítila?

Na první závod Světového poháru to bylo ještě dobré. V kopcích jsem pořád měla dobrý pocit, že mi to jede, neměla jsem žádnou větší krizi. Možná škoda toho startu, že jsem se nedostala víc dopředu, protože jsem na to pak ve sjezdech doplácela. Jela jsem za pomalejšími holkami, což byla má chyba.

Co zatím chybí k elitní dvacítce?

Musí se správně sepnout motor i hlava, pak to bude dobré.

Jak se vám líbila novoměstská trať?

Upřímně řečeno, nemám ji moc ráda. Byla bych radši, kdyby tady byly dva delší kopce a ne pět kratších, ale je to pro všechny stejné.

Jednou jste dokonce běžela, co se stalo?

Jela přede mnou jedna Ruska a vypadala to, že vjede do pravé stopy, když najednou vjela nalevo. Nejdřív to vypadalo, že půjdu úplně přes řídítka, ale nějak jsem to ustála. A než tam pak lovit pedál, radši jsem to seběhla.

Dá se na dnešním závodu najít alespoň pozitivum v atmosféře?

Jasně, ta byla super a strašně moc děkuji divákům, že přišli, i když tady nejela Katka Nash a podporovali i nás, i když nejezdíme tak vepředu. Byli skvělí.